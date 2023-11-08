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Emet ilçesinde toprak analizi çalışması yapıldı

Kütahya'nın Emet ilçesi Abaş köyünde belirlenen arazilerden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından, toprak analizi numune alım çalışması gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne toprak analizi başvurusu yapacak çiftçiler için, Emet ilçesi Abaş Köyünde belirlenen arazilerden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından, toprak analizi numune alım işlemlerinin yanı sıra üreticilere uygulamalı olarak bilgilendirme yapıldı.