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Emet ilçesinde çiftçilere meyve yetiştiriciliği eğitimi verildi

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Emet ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından meyve yetiştiriciliği yapan çiftçilere uygulamalı budama ve aşılama eğitimi verildi. Eğitimden 10 yetiştirici yararlandı.

Emet ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Meyve yetiştiriciliği yapan çiftçilere uygulamalı budama ve aşılama eğitimi verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından ilçenin merkez mahallelerde meyve yetiştiriciliği yapan çiftçilere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde uygulamalı budama ve aşılama eğitimi verildi. Eğitimden konuya ilgi duyan 10 yetiştirici yararlandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Emet Ekonomi Güncel Haberler

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