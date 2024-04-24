Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Özel Veteriner Hekimler Toplantısı

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ve Özel Veteriner Hekimlerin katılımıyla yapılan toplantıda ilçe hayvancılığının sorunları ele alındı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ve ilçede faaliyet gösteren Özel Veteriner Hekimler ile gerçekleştirilen toplantıda, ilçe hayvancılığının sorunları, bu sorunların geliştirilmesi ve organize hayvancılık işletmesi konularında istişarelerde bulunuldu. - KÜTAHYA