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Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Özel Veteriner Hekimler Toplantısı

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Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ve Özel Veteriner Hekimlerin katılımıyla yapılan toplantıda ilçe hayvancılığının sorunları ele alındı.

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ve Özel Veteriner Hekimlerin katılımıyla yapılan toplantıda ilçe hayvancılığının sorunları ele alındı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ve ilçede faaliyet gösteren Özel Veteriner Hekimler ile gerçekleştirilen toplantıda, ilçe hayvancılığının sorunları, bu sorunların geliştirilmesi ve organize hayvancılık işletmesi konularında istişarelerde bulunuldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Emet Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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