Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Üreticilerin Arazilerinden Numune Aldı

Kütahya'nın Emet ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, toprak analizi için başvuran üreticilerin arazilerinden numune alımı yaptı. Müdürlük yetkilileri, numunelerin alındığını ve bilgilendirme yapıldığını açıkladı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından toprak analizi için başvuran üreticilerin arazilerinden numune alımı yapıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada," Müdürlüğümüz personeli tarafından toprak analizi için başvuran yetiştiricilerimiz için belirlenen arazilerden numune alınmış ve bilgilendirme yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA