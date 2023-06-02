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Emet-Hisarcık Sanayi Sitesi'nde İlk Sanayiciye İnşaat Ruhsatı Verildi

Emet-Hisarcık Sanayi Sitesi'nde İlk Sanayiciye İnşaat Ruhsatı Verildi

Ekonomi Haberleri

Emet-Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi Sitesi'nde ilk sanayiciye Emet Belediyes'nce inşaat ruhsatı verildiği bildirildi. Fabrikada ilk etapta 350 işçi istihdam edilecek.

Emet- Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi Sitesi'nde ilk sanayiciye Emet Belediyes'nce inşaat ruhsatı verildiği bildirildi.

23 bin metrekare kapalı alanda porselen üretecek fabrikada ilk etapta 350 işçi istihdam edecek. İşletmenin kademeli artışla nihai istihdam ettiği işçi sayısının artacağı belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hisarcık Emet Ekonomi Haberler

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