Emet EMKO 12 kadına iş imkanı sağlıyor - Haberler

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Emet EMKO 12 kadına iş imkanı sağlıyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Emet EMKO 12 kadına iş imkanı sağlıyor

Kütahya'nın Emet ilçesinde Emet Belediyesinin destekleri ile 6 yıl yıl önce kurulan Emet Kadın Girişimciler Kooperatifi (EMKO) bünyesinde 12 kadına iş imkanı sağlıyor.

Kütahya'nın Emet ilçesinde Emet Belediyesinin destekleri ile 6 yıl yıl önce kurulan Emet Kadın Girişimciler Kooperatifi (EMKO) bünyesinde 12 kadına iş imkanı sağlıyor.

Geçen yıl yönetime geldiklerinde Kooperatifi daha aktif hale getirdiklerini söyleyen Emet Kadın Girişimciler Kooperatifi Başkanı Ayşe Er, " Emet Belediyesinin tahsis ettiği atölyede 6 makine ile çini ve seramik üretilirken, ayrıca Emet tarhanası, Emet Eriştesi, köy ekmeği üretim ve satışı da gerçekleştirmekteyiz. Kaymakam Hasan Çiçek ve Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ın destekleriyle hızlı bir şekilde üretime devam ediyoruz. Şu an kooperatifimiz bünyesinde 12 kadın çalışmaktadır. Kooperatif ürünlerimizin satışı için Gazi Emet Yöresel Ürünler ve El Sanatları Festivalinde stant açtık. Halkımızı standımıza bekliyoruz" dedi.

" Kıbrıs'a ihracat"

Bu yılın başında Tavşanlıda faaliyet gösteren bir şirket vasıtasıyla Kıbrıs'a seramik ürünleri ihraç ettiklerini söyleyen Başkan Er, "Kooperatifimizce üretilen ürünlerinin Kütahya ve komşu ilçelerdeki şirketler vasıtası ile yurt dışına ihraç için çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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