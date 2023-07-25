EMEP Milletvekili İskender Bayhan, Meclis'ten zamlara ve vergi artışlarına karşı seslerin yükselmesini istedi

Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, zamlar ve vergi artışlarına karşı Meclis'ten seslerin yükselmesini önemli bulduklarını, ancak buradan somut bir sonuç çıkmayacağını söyledi. Bayhan, yapılan zamların geri alınması ve temel tüketim maddelerine zam yapılmaması gerektiğini belirtti. Ayrıca en düşük ücretin yoksulluk sınırının üzerine çıkarılması ve yoksulluk sınırının altındaki ücretlerden vergi alınmaması gerektiğini ifade etti. Bayhan, tüm dolaylı vergilerin kaldırılması ve servet vergisi için düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı.

Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, zamlar ve vergi artışlarına karşı Meclis'ten seslerin yükselmesini önemli bulduklarını, ancak buradan somut bir sonuç çıkmayacağını söyledi.

Bayhan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulu'nun, CHP'nin bazı vergilerdeki artışlarla ilgili genel görüşme yapılmasına ilişkin önerisini müzakere etmek üzere toplanmasını değerlendirdi.

Zamlar ve vergi artışlarına karşı Meclis'ten seslerin yükselmesini önemli bulduklarını belirten Bayhan, "Ancak buradan somut bir sonuç çıkmayacağını ifade ediyoruz." dedi.

Partisinin, zamlara ve vergi artışlarına ilişkin atılacak adımlar konusundaki çağrısını dile getiren Bayhan, "Yapılan zamlar geri alınmalı, temel tüketim maddelerine zam yapılmasına son verilmelidir. En düşük ücret, yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalı ve yoksulluk sınırının altındaki ücretlerden vergi alınmamalıdır. Tüm dolaylı vergiler kaldırılmalı ve bir an önce servet vergisi için düzenleme yapılmalıdır. Buradan elde edilecek kaynak, işçi ve emekçilerin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için kullanılmalıdır." diye konuştu.

Bayhan, "Sömürülen ve ezilen bütün halk kitlelerine bir kez daha sesleniyoruz; fedakarlık yapmayın, sabretmeyin, dişinizi sıkmayın, Erdoğan'ın, Mehmet Şimşek'in 'Ekonomi düzelecek, rahatlayacağız' yalanlarına kanmayın, insanca yaşam ve çalışma düzeni için mücadeleyi hep birlikte büyütelim." ifadesini kullandı.