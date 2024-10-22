Emekliye Promosyon Yarışında Hız Artıyor!

Emekliye promosyon yarışı hızlandı! Özel bankalar ödemeleri yukarı çekti

Emekliye promosyon yarışı hızlandı!

Bankalarda promosyon yarışı kızıştı. Yıl sonuna yaklaştıkça ödemeler yukarı çekilmeye başlandı. Peki şu anda en yüksek promosyon tutarı ne kadar oldu? Emekliye ocak zammı için konuşulan oran ne? Yılbaşında promosyonlar emekli zam oranına göre daha da artar mı? Konuyla ilgili tüm merak edilenler haberin detayında...

Yıl sonuna yaklaştıkça bankalarda promosyon tutarları değişmeye başladı. Emekli müşterileri kendi bünyesine çekmek isteyen bankalarda promosyon ödemeleri her geçen gün artış gösteriyor. Bir kamu bankası geçtiğimiz dönemde çift promosyon ödemesi yapmaya başlamıştı. Peki şu anda en yüksek promosyon tutarı ne kadar oldu? Ocak ayı emekli maaşları için konuşulan zam oranı ne? Ocakta promosyonlar emekli maaşı zammına göre mi artacak? En düşük emekli aylığı için beklenti ne?

EN YÜKSEK PROMOSYON TUTARI NE KADAR OLDU?

Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr'ye açıklayan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş şu ifadeleri kullandı: "Bankalarda promosyon ödemeleri emeklilerin maaş tutarına göre değişiklik gösteriyor. Bankalarda halihazırda promosyonlar en düşük emekli maaşı için 10.000 TL civarında seyretmekle birlikte yüksek emekli maaşları için bu tutar 24.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.

BANKALARDA KAMPANYALAR NEDEN HIZLANDI?

Mart ayında kamu bankalarının öncülük ettiği bir promosyon artış sürecini yaşamıştık. O dönemdeki öngörülerimizde özel bankaların da bu yarışın içinde yer alacaklarını belirtmiştim. Süreç tam da beklediğimiz gibi ilerledi. Şu anda 24.000 TL'ye kadar çıkan promosyon ödemelerini konuşuyoruz. Tabi ki bu yükselişte en önemli faktör bankalararası rekabettir.

Elindeki emekli müşterisini kaybetmek istemeyen bankaların, müşterisi olmayan emeklileri kendine çekmek isteyen bankaların varlığı emeklilerin alacağı promosyon tutarlarının artmasına neden oluyor.

'BANKALAR ÖNDEN YÜKLEMELİ ARTIŞ YAPTI'

Promosyon ödemeleri yılbaşında artış gösterecektir. Hem bankaların yeni yıl bütçelerinin ve hedeflerinin belli olması hem de emekli maaşlarında yaşanacak artış karşımıza promosyon artışı olarak çıkacaktır.

Gerçi bazı bankaların bu öngörüyü önceden yapıp ona göre şimdiden promosyonlarda 2025'te vermeyi düşündükleri rakamlara çıktıklarını gözlemliyoruz, ancak halen daha yeni rakamları belirlememiş bankaların sayıları çoğunlukta.

EMEKLİYE OCAKTA NE KADAR ZAM OLACAK?

Emekliye enflasyonun üzerinde bir artış öngörülmüyor. İşçi emeklileri ilk 6 aylık dönem için yüzde 24,73 oranında, memur ve memur emeklileri ise yüzde 19,31 oranında zam almıştı.

Ekonomi yönetimi yıl sonu enflasyon hedefinin %41,5'e yükseldiğini açıkladı. Enflasyon hedefin biraz daha üzerinde gerçekleşebilir. Bu da yıl sonu için yaklaşık yüzde 17-20 aralığında bir maaş artışı anlamına geliyor. Bunun üzerinde bir refah payı artışı yapılmasını çok fazla olasılık dahilinde görmüyoruz.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşlarında açıklanan enflasyon oranında bir artış söz konusu olacaktır. En düşük emekli maaşının ise enflasyondaki artışa paralel olarak %20'lik artışla 15.000 TL olarak belirleneceği kanaatindeyiz.

YÜKSEK PROMOSYON İÇİN OCAK AYI MI BEKLENMELİ?

Hem bankaların yeni yıl bütçelerinin ve hedeflerinin belli olması hem de emekli maaşlarında yaşanacak artış karşımıza promosyon artışı olarak çıkacaktır. Gerçi bazı bankaların bu öngörüyü önceden yapıp ona göre şimdiden promosyonlarda 2025'te vermeyi düşündükleri rakamlara çıktıklarını gözlemliyoruz. Ancak halen daha yeni rakamları belirlememiş bankaların sayıları çoğunlukta. Bunları göz önünde bulundurarak şu anda diğerlerinin çok üzerinde promosyon ödemesi yapan bankalarla anlaşma sağlanabilir. Burada tabi ki önemle altını çizeceğimiz bir diğer husus önceden yapılmış bir promosyon anlaşması varsa bu anlaşmayı bozmadan elde edilecek kayıpla yeni anlaşmadan elde edilecek geliri kıyaslamanın önemidir. Bu noktada zararınızı maksimum seviyede karşılayacak banka tercih edilmelidir."