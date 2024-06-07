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Emeklilerin Temmuz Ayı Maaş Zammı Beklentisi Artıyor

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Emekliler, Temmuz ayında yapılacak maaş zammının ne kadar olacağını merak ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yılda iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak altı aylık enflasyon farkı alıyor. Bu nedenle, emekliler gözlerini Temmuz ayındaki artışa çevirmiş durumda. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ekonomi yazarı Çetin Ünsalan emekli maaşı için net rakam verdi.

Ekonomi yazarı Çetin Ünsalan Haberler.com YouTube kanalında sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu.

"EMEKLİLER BİR YILDIR OYALANIYOR"

Emeklilere yapılan zammı yorumlayan Çetin Ünsalan, "Emeklilerin bir yıldır oyalandığını düşünüyorum. Geçen yıl asgari ücrete yapılan zamdan başladı bu süreç emekliler ihtiyaçları olduğunu söyledi. Emekliler 7.500 TL almaya devam etti. Sonra dendi ki farkındayız bir şekilde çalışıyoruz üzerinde bayram ikramiyeleri konusu oldu. Sonrasında yılbaşında 10 bin TL oldu. Asgari ücretten daha az bir zam yapıldı. Bu yüzden emekliler çok sinirli. Geldiğimiz noktada 10 bin TL bir ikramiyedir." dedi.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 13-14 BİN TL OLABİLİR"

En düşük emekli maaşı ne kadar olur? sorusuna cevap veren Ünsalan, "Enflasyon farkının dışında, anlamlı bir biçimde emekli maaşlarına en azından asgari ücret seviyesine çıkaracak bir zam beklentisi var. Temmuz başında açıklanacak olan haziran enflasyonunun belirleyici olacağını düşünüyorum. Hem asgari ücrete hem de emekli ücretlerine anlamlı bir maaş zammı yapılması kaçınılmaz. Emeklilere zam yapılmazsa, 2025 yılında seçim konuşuyor oluruz. En düşük emekli maaşı 13-14 bin TL olabilir." ifadelerini kullandı.

Emeklilerin Temmuz Ayı Maaş Zammı Beklentisi Artıyor

Emeklilerin Temmuz Ayı Maaş Zammı Beklentisi Artıyor

Haberler.com / Melis Yaşar - Ekonomi

Enflasyon farkı Çetin Ünsalan Asgari Ücret Ekonomi Zam Ssk Finans Ekonomi Haberler

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