Emeklilerin 5 Bin Lira Talebi

UĞUR İSTANBULLU

Tüm Emekliler Sendikası Hopa Temsilcisi Saim Aydın, "Bir defaya mahsus verilecek olan 5 bin liranın, emeklilerinin dışındaki emeklilere verilmesini haksızlık olarak görüyoruz. Bu para aynı zamanda çalışan emekliler için ödenen parayı; çalışan emeklilerin vergilerinden kesilip çalışmayan emeklilere ödenen para olarak görüyoruz. Bu haksızlığın giderilmesini istiyoruz" dedi.

Tüm Emekliler Sendikası Hopa Temsilcisi Saim Aydın, "Tüm Emekliler sendikasına biliyorsunuz, Anakara Valiliğince kapatma davası açılmıştı ve en son yerel mahkemelerin verdiği kararı istinaf mahkemelerine götürmüştük. İstinaf mahkemeleri uluslararası normlara dayalı olarak emeklilerde sendika kurabilir diyerek, geri dönüş sağlamasına rağmen. Başka bir yerel mahkemede görülen davada ise kaybettik. İstinaf mahkemelerinin vermiş olduğu karara başka yerel mahkemelerin uymadığını da görüyoruz" diye konuştu.

"EMEKLİLER GERÇEKTEN ZOR DURUMDA"

Saim Aydın şunları söyledi:

"Biz Temmuz ayından sonra emeklilere verilen zamların yetersiz gördüğümüz için, hayatın her alanında basın açıklamalarıyla, bildirilerle ve imza kampanyalarıyla tepki göstererek kamuoyunu duyarlı hale getirmeye çalıştık. Emekliler gerçekten zor durumda, Temmuz ayında verilen zamlar bir hafta sonrasında büyük bir erozyona uğrayarak eridi. Bu şartlar altında emeklilerin yaşamsal şartları gittikçe zorlaştı. Son zamanlarda kamuoyunun tepki gösterdiği Cumhurbaşkanının talebi ve Meclis'te kendi gurubunda bulunan partilerinin de onayıyla bir defaya mahsus verilecek olan 5 bin liranın, emeklilerinin dışındaki emeklilere verilmesini haksızlık olarak görüyoruz. Bu para aynı zamanda çalışan emekliler için ödenen paranın çalışan emeklilerin vergilerinden kesilip çalışmayan emeklilere ödenen para olarak görüyoruz. Bu haksızlığın giderilmesini istiyoruz ve bu konuda bugünden itibaren bütün Türkiye çapında eş zamanlı olarak duyurmaya çalışacağız. Biz bu uygulamayı şiddetle kınıyor ve Tüm Emekliler Sendikasına bağlı emeklileri değil, tüm emeklilerin bu haktan yararlanmasını istiyoruz ve bu yanlış kararında bir an önce düzeltilmesini düşünüyorum.

"ANKARA VALİLİĞİ BİZE MAZBATAMIZI VERMESİNE RAĞMEN ÜÇ AY SONRA KAPATMA DAVASI AÇTI"

Tüm Emekliler sendikasına biliyorsunuz, Anakara Valiliğince kapatma davası açılmıştı ve en son yerel mahkemelerin verdiği kararı istinaf mahkemelerine götürmüştük. İstinaf mahkemeleri uluslararası normlara dayalı olarak emeklilerde sendika kurabilir diyerek, geri dönüş sağlamasına rağmen. Başka bir yerel mahkemede görülen davada ise kaybettik. İstinaf mahkemelerinin vermiş olduğu karara başka yerel mahkemelerin uymadığını da görüyoruz. Biz bunların dışında Tüm Emekliler Sendikası olarak yeniden açılışımızı yaptık ve Ankara Valiliğince mazbatalarımızın onaylanmasına rağmen, üç ay sonra yine Anakara valiliğince tekrar bize dava açıldı ve ilk mahkememiz görüldü. Biz zaman isteyerek davayı 17 Nisan'a ertelettik ve ikinci mahkememizde 17 Nisan'da olacak. Mahkemeden kapatmada çıkabilir, uzatmada. Biz şunu iddia ediyoruz; Anayasanın vermiş olduğu 90. maddeye göre Uluslararası hak ve hukuka dayalı ve bir demokratik hak olan sendika kurabilme hakkımız var. Tüm emekliler sendikada örgütlenebilmeli ve sendikada kurabilmelidirler. Biz 16 milyon emeklinin temsilcisi noktasındayız ve 16 milyon emeklinin sesini hayata geçiremiyorsak eğer ve bunun adı tam da örgütsüzlüğün kendisidir. Bizler sonuna kadar direneceğiz, mahkeme sendikamız hakkında kapatma verirse ve biz davayı Anayasa mahkemesine taşıyacağız. Hak ve taleplerimizi yerine getirmek için emek sarf edeceğiz. Tüm Emekliler Sendikası Hopa Temsilciliği olarak, bizlere uygulanan haksız tutuma, ekonomik kısıtlamalara karşı her zaman her yerde ayakta durmak için mücadele edeceğiz Tüm emeklilerimize de buradan çağrı yapıyorum 16 Ekim 2023'te miting meydanımızda saat 12.30'da basın açıklamamız var ve tüm emeklilerimizi de davet ediyorum."