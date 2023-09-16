Emeklilere verilecek 5 bin TL ikramiye eleştirildi

MUSTAFA USTA

Emekli-Sen Sinop Şubesi Başkanı Durmuş Kandemir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında verilmesi muhtemel olan emekliye 5 bin TL ikramiyeyi değerlendirdi. Kandemir, "Emeklileri aslında yok sayılıyorlar. 1 ay sonra 5 bin lirayı verirlerse daha net olarak bir şey yok. Verirlerse de ölmesinler, yılbaşına kadar bununla idare etsinler diye düşündüklerini düşünüyorum. Bu yanlış bir şey. Bu memlekette emekliler de insan. Biz geçmişte bu ülkeye 30-40 yıl hizmet ettik, vergilerimizi verdik fakat hiçbir dönem böyle olmadı" dedi.

Emekli-Sen Sinop Şubesi Başkanı Durmuş Kandemir, 29 Ekim'de verileceği öne sürülen 5 bin TL'lik ikramiye için şu açıklamayı yaptı:

"EMEKLİLER ÖLMESİNLER DİYE BÖYLE BİR ŞEY YAPIYORLAR"

Durmuş Kandemir şöyle konuştu:

"Emeklileri aslında yok sayılıyorlar. 1 ay sonra 5 bin lirayı verirlerse daha net olarak bir şey yok. Verirlerse de ölmesinler, yılbaşına kadar bununla idare etsinler diye düşündüklerini düşünüyorum. Bu yanlış bir şey. Bu memlekette emekliler de insan. Biz geçmişte bu ülkeye 30-40 yıl hizmet ettik, vergilerimizi verdik fakat hiçbir dönem böyle olmadı. Emeklileri yok sayıyorlar. Biz çok üzülüyoruz. Bu ülkede yaşıyoruz, bu memleketi seviyoruz. Ben 60 ihtilalini de gördüm. Emeklilerle bu kadar uğraşılmadı. Bu dönem çok kötü oldu. Emekliler 7 bin 500 lira maaş alıyor ama bu ülkede 50- 60 bin lira maaş alanda var. Onlarla biz beraber yaşıyoruz. Aynı markete girip, aynı çay bahçesinde oturuyoruz ama biz ne markete girebiliyoruz, çay bahçesinin de ancak önünden geçebiliyoruz. Oturup bir kahve bile içemiyoruz. Bu 5 bin lira benim 1 aylık pazar param. Bu 5 bin lirayla ancak 4 sefer pazara gidebilirim. Emekliler biraz daha yaşasınlar, ölmesinler diye böyle bir şey yapıyorlar. Daha net olan bir şey de yok. Bir emeklinin pazara gidip de istediğini aldığını veya çantasını doldurduğuna ben inanmıyorum çünkü ben de dolduramıyorum. Bazı ürünleri es geçiyorum. Eksik meyve alıyorum, az peynir alıyorum. Her şeyi kısıtlayarak alıyorum. İnsanların ete ve balığa ihtiyacı var. Biz sadece önünden geçiyoruz."