Emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme kararı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesi kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, çalışan emeklilerin bu ödemeden yararlanamayacağını belirtti.

Bakan Işıkhan: 5 bin liralık emekli ödemesi düzenlemesini tamamladık

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesi kararıyla ilgili, "Biz düzenlemeyi tamamladık. Hayırlı olsun. Bu noktada, çalışan emeklileri kapsam dışında bıraktık. Takdir edersiniz ki mücbir sebeplerden dolayı bütçemizde bir kısıtlamaya gitmek zorunda kaldık" dedi.

Bakan Işıkhan, TBMM'de partisinin grup toplantısından önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Işıkhan, emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesi kararıyla ilgili, "Biz düzenlemeyi tamamladık. Hayırlı olsun. Bu noktada çalışan emeklileri kapsam dışında bıraktık. Takdir edersiniz ki mücbir sebeplerden dolayı bütçemizde bir kısıtlamaya gitmek zorunda kaldık. Elde edebileceğimiz en maksimum sonuç buydu. Hayırlı olsun. Şu anda gündemimizde başka bir çalışma söz konusu değil" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ, GEÇİNME ZORLUĞU YAŞAYAN EMEKLİLER'

5 bin liralık ödemenin çalışan emeklilere verilmemesinin anayasaya aykırı olduğu söylemlerini de değerlendiren Işıkhan, "Zaten emekli olmuş ve çalışmaya devam ediyor. Bizim kurumumuzun hedefi, sosyal devlet olarak mağdur durumda olan ya da geçinme zorluğu yaşayan emeklilerimiz. Biz onları kapsam içine aldık. Bence çok güzel bir sonuç elde ettik" ifadelerini kullandı.