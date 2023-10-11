Emeklilere 5 Bin Lira Ödemesi Tamamlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere 5 bin lira ödenmesiyle ilgili düzenlemenin tamamlandığını bildirdi. Çalışan emeklileri kapsam dışında bıraktıklarını belirten Işıkhan, başka bir çalışmanın gündemlerinde olmadığını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 5 bin liralık tek seferlik emekli ikramiyesine ilişkin, "Düzenlemeyi tamamladık, hayırlı olsun" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Işıkhan, tek sefer ödenecek olan 5 bin liralık emekli ikramiyesine ilişkin, "Biz düzenlemeyi tamamladık. Hayırlı olsun. Bu noktada çalışan emeklileri kapsam dışında bıraktık. Takdir edersiniz ki mücbir sebeplerden dolayı bütçemizde bir kısıtlamaya gitmek zorunda kaldık. Elde edebileceğimiz en maksimum sonuç buydu. Hayırlı olsun. Şu anda gündemimizde başka bir çalışma söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararın Anayasa'ya aykırı olduğu söylemlerini de değerlendiren Işıkhan, "Zaten emekli olmuş ve çalışmaya devam ediyor. Bizim kurumumuzun hedefi sosyal devlet olarak da mağdur durumda olan ya da geçinme zorluğu yaşayan emeklilerimizi biz kapsam içine aldık. Bence çok güzel bir sonuç elde ettik, hayırlı oldu" şeklinde konuştu. - ANKARA