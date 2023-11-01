Emeklilere 5 Bin Lira İkramiye Ödemeleri Kasım'ın 15'ini Geçmeyecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekliye yapılacak tek seferlik 5 bin lira ikramiye hakkında 'Ödemeler Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor' dedi. Ödemelerin bütçeye toplam maliyeti ise 61 milyar lira olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekliye yapılacak tek seferlik 5 bin lira ikramiye hakkında "Ödemeler Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekliye ödenecek olan tek seferlik 5 bin liralık ikramiye hakkında açıklamalarda bulundu. Çalışmalarda sona gelindiğini aktaran Işıkhan, "Ödemeler Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor" dedi.

Öte yandan emeklilere 5 bin liralık ikramiye ödemesinin 15 Kasım'a kadar yapılacak olup toplamda 12,2 milyon emekliyi ilgilendirecek. Ödemelerin bütçeye toplam maliyeti ise 61 milyar lira olacak. - ANKARA