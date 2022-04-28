Emekliler için büyük gün geldi! İkramiyeler bugün hesaplara yatıyor

2018 yılından beri devam eden emeklilere ikramiye uygulaması, yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde hesaplara geçen ikramiyeler, emekli vatandaşları biraz da olsa rahatlatıyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz sene emeklilere verilen ikramiyelere 100 TL'lik zam yapılmıştı. Bayram başına 1.100 TL olarak ödenen ikramiye, iki bayram için toplamda 2.200 TL'ye çıkmıştı. Emekli bayram ikramiyesi, bu yıl da aynı ücretle sahiplerinin hesabına yatacak.

İKRAMİYELER NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilere bayram ikramiyesinin 28-29 Nisan'da hesaplara yatırılacağını açıkladı. Buna göre;

4/a'lı işçi emeklileri için ödeme günleri 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan; 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan;

4/b'li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan;

4/c'li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de mayıs ayı aylıklarının 29 Nisan'da ödenecek.

KİMLER İKRAMİYE ALABİLİYOR?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

İKRAMİYE İÇİN BAŞVURU GEREKİYOR MU?

Hayır emeklilerin ikramiyeleri için bir başvuru yapmalarına gerek bulunmuyor. Ödemeler otomatik olarak emekli maaşı aldıkları hesaplara yatırılacak. Bu konuda bazı dolandırıcılar emekliler ile irtibata geçiyor. Hiç kimseye bilgilerinizi vermeyin. Zaten otomatik olarak ikramiyeler yatırılıyor, bir işlem yapılmasına da gerek yok.

EMEKLİ MAAŞI OLARAK 2 AYLIK ALANLAR NE YAPACAK?

Eşinden ve kendi emekliliğinden dolayı iki maaş alanlarda 2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Böylece ikramiye tek bir dosya üzerinden ve bir adet verilmiş olacak.

YENİ EMEKLİLER ALABİLECEK Mİ?

İkramiyeden yararlanmak için 'ödemenin yapılacağı tarihte aylık almak' şartı aranıyordu. Geçen yıl bu ibare 'bayramın içinde bulunduğu ayda' şeklinde değiştirildi. Mayıs ayı sonuna kadar emekli, dul ya da yetim aylığı bağlananlar da Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Mayıs'tan sonra Temmuz sonuna kadar aylık bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanacak.