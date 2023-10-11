Emekliler Hükümetin Beş Bin Liralık İkramiye Kararına Tepki Gösterdi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çalışmak zorunda olan emekliler, hükümetin kendilerine beş bin liralık ikramiye ödemeyecek olmasına tepki gösterdi. Emekliler, her ay verilmesini istediklerini belirtti.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çalışmak zorunda olan emekliler, hükümetin kendilerine beş bin liralık ikramiye ödemeyecek olmasına tepki gösterdi. Ramazan Bozan, "Beş bin lira vermiyor bize. Hiç maaşımıza da zam yapmıyor. Çalışan emekliyim ama maalesef bize vermiyor ben de isterim" dedi. Çalışmadığı için ikramiye alacak olan emekli Mustafa Çolakerol ise "Her ay verse gene bir yanı yakışanı var. Bu beş bin lira nedir yani? Onu da vermesin daha iyi" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekliler hükümetin bir defa vereceği beş bin liraya tepki gösterdi. Emeklilerin görüşleri şöyle:

"BENİ MEMNUN ETMEDİ"

Mustafa Çolakerol: "Bir defaya mahsus Kasım ayı ilk yarısında çalışmayan emeklilere beş bin lira verecek oluyor ama her ay verse gene bir yanı yakışanı var. Bu beş bin lira nedir yani, onu da vermesin daha iyi. Yedi buçuk alıyorum, bir market alışverişi pazara mazara gittin mi tamam. İki sefer gittiğim zaman biter. Ben akşam şuraya, markete vardım bin liralık bir şeyler almışlar hepsi bulaşık tozu, ıvır zıvır. Bu beş bin lira beni hiç memnun etmedi."

"BEN DE İSTERİM "

Ramazan Bozan: "Beş bin lira vermiyor bize. Hiç maaşımıza da zam yapmıyor. Çalışan emekliyim ama maalesef bize vermiyor ben de isterim. Çalışıyoruz, vergimizi veriyoruz. borcumuzu ödüyoruz, faturamızı ödüyoruz."

Hüseyin Dal: "Beş bin liraya Adana'ya gidip gelemiyorum. Hiç beş kuruş ediyor. Her ay vermesini istiyorum. Pazara gitsek hiçbir şey almadan geri biter, gider. Verdiği para. Devamlı vermesini istiyorum."