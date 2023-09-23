Emekliler Geçinemiyor: 'Nereden Geçinmesi Ya?'

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde pazar alışverişine çıkan emekliler, geçinememekten yakındı. Emekli vatandaşlar, hükümetin verdikleri maaşın yetersiz olduğunu belirterek, çoluk çocuk yardım etmese aç olduklarını ifade etti.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde pazar alışverişine çıkan emekliler geçinemediklerini söyledi. Emekli vatandaş Ali Kömür, "Hükümet bize 7 bin 500 lirayı çok görüyor. Nereden geçinmesi ya? Çoluk çocuk yardım etmese açız ya. Yakında çıkacağız camilerin önüne" dedi. Başka bir emekli Hüseyin Gürsoy ise, "Günlük olarak gidip çalışacağım, yaşım 73. Ne diyorlarsa onu yaparım gücüme göre" ifadelerini kullandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde semt pazarına çıkan emekliler geçinememekten yakındı.

"VERDİKLERİ PARA PUL OLDU"

Pazar alışverişine çıkan emekli Hüseyin Gürsoy şunları söyledi:

"2016'da emekliyim. Zam verdiler fakat bir türlü enflasyonun önüne geçemiyorlar. Geçiyoruz diyorlar maalesef verdikleri para pul oldu. Çoluk çocuk rezil, vatandaş rezil. Vatandaşın kimi ev kirasını ödeyemiyor, kiminin ekmek parası yok. Allah yardımcımız olsun. Yıl başında veririz diyorlar haktan hayırlısı. Verirlerse verirler, vermezlerse kendileri bilir. Günlük olarak gidip çalışacağım, yaşım 73. Ne diyorlarsa onu yaparım gücüme göre. 7 bin 500 lirayı borcumuzu veriyoruz, harcımızı verip bir ekmek parası kalırsa şükür."

Başka bir emekli Ali Kömür ise, "Bak elimiz titreye titreye veriyoruz parayı, görüyorsun değil mi? Hükümet bize 7 bin 500 lirayı çok görüyor. Nereden geçinmesi ya? Çoluk çocuk yardım etmese açız ya. Yakında çıkacağız camilerin önüne" dedi.