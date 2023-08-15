Emekliler Edirne'de maaşlarının yetersizliğini dile getirdi

Edirne'de emekliler aldıkları maaşla geçinemediğini belirtti. Emekli Habibe Promet, "Baştakiler alsın bakalım 7 bin 500 lirayı, nasıl geçinecekler? Kolay değil ben çocuklarımın yanında kalıyorum. 18 yıldır emekliyim aldığım ücret o kadar, 7 bin 500 lira maaş alıyorum. Evim yok mecburum" dedi.

Bugün Edirne'de halk pazarında emekliler aldıkları maaşın az olduğunu bir ay geçinmenin neredeyse imkansız olduğunu dile getirdi. Pazardan dilediği kadar alışveriş yapmadığını ifade eden emekliler, maaşlarının artmasını talep etti.

"EMEKLİLER ÖLSÜN DİYE BAKIYORLAR"

Emekli Feriha Yarkın, şunları söyledi:

"Geçinmek ne mümkün ben kendimden çok çoluk çocukları düşünüyorum. Ben bir tek kişi ben az yesem de olur. Biz yokluğa alışık kimseyiz. Gençlere çok acıyorum, üzülüyorum. Türkiye'nin geleceği hiç iyi görünmeyen bir şey. Yazıklar olsun bu kadar varlığımız var, tahılımız var. Ne işleniyor ne köylünün hakkı veriliyor. Köylünün hakkı verilmediği dolayısıyla bizim de hakkımız verilmiyor. Emekliler ölsün diye bakıyorlar hele benim gibi yaşlıların gözüne bakıyorlardır hangi gün ölecek diye. 2 kilo domates aldım bir haftalık, yarım kilo biber aldım, yarım kilo salatalık aldım, bir kilo da şeftali aldım gidiyorum. Yiyecekte içecekte bu, 2 tane de kabak aldım, yemek yapacağım."

"NASIL GEÇİNEYİM?"

Habibe Promet şunları söyledi:

"Çok geçiniyoruz, lüks yaşıyoruz. Baştakiler alsın bakalım 7 bin 500 lirayı, nasıl geçinecekler? Kolay değil ben çocuklarımın yanında kalıyorum. 18 yıldır emekliyim aldığım ücret o kadar 7 bin 500 lira maaş alıyorum. Evim yok mecburum. İki oğlum var hem torun bakıyorum hem çocuklarımla geçiniyorum. Düzgün bir maaş versinler bizlere, geçinecek gibi. Bir ev tutsam kaç para 5-10 bin kiralar. Nasıl geçineyim?"

"EN AZINDAN 20 BİN LİRANIN ÜZERİNDE OLMALI"

Devlet memuru emeklisi olduğunu ve emekli maaşının arttırılması gerektiğini ifade eden Niyazi Artan, "Arttırmalı, en azından 20 bin liranın üzerinde olmalı. Herkese yapmışsın sen, yap yap yap ama emeklilere… Emekli nasıl alacak? 25 lira biberin kilosu. Nasıl alacak? Domates 15 lira. Nasıl alacak, alsın da göreyim. Alsan ne alacaksın, bir kilo alırsın. Kışlık Allah'a kerim" diye konuştu.