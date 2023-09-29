Emekliler Derneği Nazilli'de geçinemiyor

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Emekliler Derneği geçinemediklerini dile getirerek basın açıklaması yaptı. Açıklamayı okuyan Faruk Beştepe, "Buradan tüm siyasilere seslenmek istiyorum emekliler bu ülkenin annesidir, babasıdır. Anneniz sosyal yardıma muhtaç hale geldi rahat uyuyabiliyor musunuz? Anneleriniz yarı aç yarı tok yaşıyor uykularınız kaçmalı hicap duymalısınız" dedi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Emekliler Derneği geçinemediklerini dile getirerek bugün basın açıklaması yaptı. Açıklamayı emekliler adına dernek başkanı Faruk Beştepe okudu. Faruk Baştepe derneğin 6 bin kişiye yakın üyesi olduğunu ve Nazilli'de 35 bine yakın emeklinin olduğunu söyleyerek, "Sistemde kayıtlı 3 bin 200 tane üyemiz var. Bunlara anında mesaj gönderebiliyoruz. Emeklinin sorunlarını dile getirmek için toplanıyoruz ama, kimse yok. Çelenk koyma töreni yapıyoruz. 5 kişi bizden, 5 de polis oluyor toplam 10 kişi" dedi.

Basın açıklamasından önce bir emekli "Bunu buradan sesleniyorum. 7 bin 500 lira maaşı yetmiyor diyen milletvekiline verelim o da bize versin. Bir ay nasıl geçiniliyormuş öğrensin. Oy zamanında ağlıyorlar sızlıyorlar yine sandıktan çıkarıyorlar. Emekliler tutkun olmamız lazım" dedi.

Basın açıklamasını okuyan Faruk Beştepe şunları söyledi:

"Siyasilerin yalnızca seçim zamanı miting meydanlarında hatırladıkları çok değerli emekliler. Ocak ayından bu yana asgari ücrete yüzde 105, memurlara 8 bin 77 liralık iyileştirme ile birlikte yaklaşık yüzde 86 maaş artışı yapılırken emeklilere ise neredeyse bu kesimlerin yarısı kadar bir artış yapıldı. 1999 öncesi emekli aylığı aylık bağlama oranı yüzde 70 iken 4447 sayılı yasayla günümüze kadar olan yüzde 35'e kademeli olarak düşürülmüş ve emekli aylıklarının kefalet aylığı seviyesine düşmesinin önünü açılmıştır. Emeklilerin temmuz ayı zamlarının görüşüleceği torba yasa Meclis'in gündemindeyken Türkiye Emekliler Derneği olarak tüm örgütlerimizi harekete geçirdik ve yaklaşık 1 milyon üyemize çağrıda bulunduk. Tüm üyelerimize kendi illerinde ulaşabildikleri milletvekilleri bakanlar siyasi parti temsilcileri kim varsa faksla, elektronik posta ile maille veya telefonla ulaşmalarına ve emeklilerinin içinde bulundukları durumu anlatmalarını üyelerimizden talep ettik. Memur maaşlarına iyileştirme verilirken bizler bunlara karşı değiliz. Fakat pazardan soğanı patatesi domatesi 22 bin TL alan memur 15 TL'den alıyor da 7 bin 500 lira maaş alan ve daha aşağı emekli maaşı alan emekliler sebzeleri 10 TL'den mi alıyor? Böyle bir şey olmayacağına göre olsa olsa döküntü bulabilirse onu alacak. 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu'nun 2 maddesinde hane içinde kişi başına düşen aylık gelir, asgari ücretin 3'te 1'inden az olması halinde ailenin fakir ve yardıma muhtaç olduğu ve sosyal yardım alabileceği hükmü yer almaktadır. Buradan tüm siyasilere seslenmek istiyorum emekliler bu ülkenin annesidir, babasıdır. Annenizi sosyal yardıma muhtaç hale geldi rahat uyuyabiliyor musunuz. Anneleriniz yarı aç yarı tok yaşıyor uykularınız kaçmalı hicap duymalısınız.

"GEÇİNMEK İÇİN KÖŞE BAŞLARINDA AYAKKABI BOYAMAKTA, SİMİT SATMAKTAYIZ"

Biz emeklilere belirli bir yaşta olduğumuz için çok önemli görevler verildi bizlerden eski Türkiye'yi sizleri anlatmamızı istedi bizler öyle bir görevi anlatmaktan onur duyuyorum bu görevi yerine getirmek istiyoruz. Mesai saatlerinde çift dikiş ballı maaşlarımızı kazanmak için inşaat şantiyelerindeyiz köşe başlarında titreyen ellerimizle ayakkabı boyamakta simit satmaktayız. Enflasyonun açıklanacağı zaman da ise Türkiye İstatistik Kurumu'nun iki dudağının arasında zammımızın açıklanmasını beklemekteyiz. Gençler bu kutsal görevi yerine getirebilmemiz için lütfen bizleri bulunuz ve eski Türkiye gençleriyle bir an evvel yüzleşiniz lütfen hükümet yetkililerine sesleniyoruz 7 bin 500 TL emekli maaşı alan ve dahası var bunun altında dul yetim aylığı alanlar var lütfen bir hesap uzmanı arıyoruz. Bu parayla bu hayat şartları ile bir ay değil 15 gün hesabının yapılmasını istiyoruz emekli hiç bu kadar zor duruma düşmemişti. Ekim ayından itibaren emekli aylıklarına iyileştirme yapılmasını istiyoruz. Sonra verilecek olan zamlar çok geç olabilir emekli ay sonunu getiriyor da nasıl getirdiğini nasıl geçildiğini bir kendisi biliyor bir de Allah biliyor. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Ekim ayında emekliye verilmesi düşünülen 5 bin TL para, nefes aldırmaz. Emekli şu an için bile 5 bin TL değil 10 bin TL bile verilse emeklinin mutfağındaki yangını söndürmeye yetmeyecektir lütfen sesimizi duyun."