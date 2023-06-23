Emekliler, 2 bin liralık ikramiyeyi sembolik tavuk keserek protesto etti

Birleşik Emekliler Sendikası üyeleri, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle emeklilere verilen 2 bin liralık ikramiyeyi, 'sembolik tavuk' keserek protesto etti. Birleşik Emekliler Sendikası Genel Başkanı Mahmut Şengül, 'Ekonomik süreç gösteriyor ki önümüzdeki süreçte bir sonraki Kurban Bayramı'na bu tavuk da kuşa, serçeye dönecek' dedi.

Birleşik Emekliler Sendikası üyeleri, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle emeklilere verilen 2 bin liralık ikramiyeyi, "sembolik tavuk" keserek protesto etti. Birleşik Emekliler Sendikası Genel Başkanı Mahmut Şengül, "Ekonomik süreç gösteriyor ki önümüzdeki süreçte bir sonraki Kurban Bayramı'na bu tavuk da kuşa, serçeye dönecek" dedi.

Birleşik Emekliler Sendikası üyeleri, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle emeklilere verilen 2 bin liralık ikramiyeyi, "sembolik tavuk" keserek protesto etti. Birleşik Emekliler Sendikası Genel Sekreteri Aysel Lüle, "Yoksulluk kaderimiz değil, tercihlerimizden kaynaklı. Bugün bu Kurban Bayramı'nda kırmızı et yerine eğer önümüzde tavuk duruyorsa bu bizim tercihimizden dolayıdır" dedi.

"EKONOMİK SÜREÇ GÖSTERİYOR Kİ BİR SONRAKİ KURBAN BAYRAMI'NA BU TAVUK DA KUŞA, SERÇEYE DÖNECEK"

Birleşik Emekliler Sendikası Genel Başkanı Mahmut Şengül de şöyle konuştu:

"14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yaptığımız tercihler neticesinde bir tarafta Millet İttifakı'nın adayı 15 bin lira bayram ikramiyesi vaat etmişti. Diğer tarafta mevcut Cumhurbaşkanı da 2 bin TL'lik emekli ikramiyesini vaat etmişti. Biz tercihlerimizle 15 bin lirayı değil, 2 bin lirayı tercih ettik. Bugün Kurban Bayramı'na birkaç gün kaldı. 4 emekli, bayram ikramiyelerimizi aldık. Maalesef ortak kurbana yetmediği için 4 emekli olarak ortak kurban olarak tavuk aldık. Ekonomik süreç gösteriyor ki önümüzdeki süreçte bir sonraki Kurban Bayramı'na bu tavuk da kuşa, serçeye dönecek. 4 ortak emekli olarak aldığımız kurbanlığı pay edip komşulara dağıtacağız."