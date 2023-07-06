Emekli Vatandaşlar Zam Tepkisi Gösterdi

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan emekli vatandaşlar maaşlarına yapılacak zamma tepki gösterdi. Emekli bir vatandaş, "Ev kiram yok ama yetmiyor zor yetiriyorum. İki tane de üç tane de yetime bakıyorum. Vermediler ona da üzülüyorum çok üzülüyorum. Ben 12 binden emekliydim ne yapacağım, yapacak bir şey yok" dedi. Bir başka emekli ise, "Her şey başını aldı gitti. Para pul oldu hala emekliye bir şey vermedi ki. Ne verecek" diye konuştu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bekledikleri zammı alamayan emekli vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

"ÇOK ÜZÜLÜYORUM"

Emekli bir vatandaş, "Ev kiram yok ama yetmiyor zor yetiriyorum. İki tane de üç tane de yetime bakıyorum. Vermediler ona da üzülüyorum çok üzülüyorum. Ben 12 binden emekliydim ne yapacağım, yapacak bir şey yok" dedi.

Başka bir emekli vatandaş, "Beklentimiz tabii ki var ama bu bir nevi haksızlık yani. O zaman 5 bin liraydı ya o zaman 7 bin 500 lira yaptığında onu yasallaştırsaydı şimdi bizde en azından hak sahibi olacaktık. Yani yanlış bence. Emekli olunca yani emekli olduk diye değersiz bir insan haline mi geldik? Şimdi asgari ücret zaten önceden asgari ücretin üzerindeydi emekli maaşları şimdi de asgari ücretin altında. Yapacak bir şey yok. Bizim elimizden gelen bir şey yok. Durmadan bunu söylüyoruz yani söylediğimizi dinleyen yok" diye konuştu.

Bir başka emekli ise, "Yapacak bir şey yok. Her şey başını aldı gitti. Para pul oldu hala emekliye bir şey vermedi ki. Ne verecek" dedi.