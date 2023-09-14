Emekli Vatandaşın Geçim Sıkıntısı

Osmaniye semt pazarına alışverişe gelen bir vatandaş, "Yardımcı olan yok. Ben de eşim de kanseriz. Öyle bir emekli parasıyla geçinmeye çalışıyoruz. Maaşımız 7 bin 500 lira. Bu 7 in 500 lira ile Adana'ya hastaneye ayda 3-4 sefer ben gidiyorum, 3-4 sefer eşim gidiyor. Hiçbir faydamız yok. Keşke emekli olmasaymışız. Bir yıldır hem eşim hem ben Adana'ya hastaneye gidip geliyoruz. Çoğu zaman oturup ağlayasım geliyor, yetiştiremiyoruz" dedi.

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, semt pazarını ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi. Pazarda alışveriş yapan bir vatandaş Kaya'ya geçinemediğinden dert yandı. Vatandaş, şunları söyledi:

"İKİ PARÇA BİR ŞEY ALDIM, 100 LİRA"

"Yardımcı olan yok. Ben de eşim de kanseriz. Öyle bir emekli parasıyla geçinmeye çalışıyoruz. Maaşımız 7 bin 500 lira. Bu 7 in 500 lira ile Adana'ya hastaneye ayda 3-4 sefer ben gidiyorum, 3-4 sefer eşim gidiyor. Hiçbir faydamız yok. Keşke emekli olmasaymışız. 1 yıldır hem eşim hem ben Adana'ya hastaneye gidip geliyoruz. Çoğu zaman oturup ağlayasım geliyor yetiştiremiyoruz, bir oğlum var çalışan demek ki o olmasa bitmiştik. Oturup ağlayasım geliyor çok zorlanıyorum. Bir yıldır ilk defa pazara çıktım. İki parça bir şey aldım 100 lira tuttu. El yakıyor fiyatlar."

Vatandaşın 7 bin 500 lira bir rakam ile geçinmeye mahküm edildiğini belirten Kaya ise "AKP iktidarında emekliler kendi kaderine terk edildi. Evlatlarının maaşlı bir işi yoksa, evlatlarından yardım alamıyorlarsa geçinemiyorlar" dedi.