Emekli-Sen Şube Başkanı: 'Emekliler Bu Ülkede Sürünüyor'

MUSTAFA USTA

Emekli-Sen Sinop Şubesi Başkanı Durmuş Kandemir, "Emekliler bu ülkede yaşamıyor, sürünüyor. Yaşamak mümkün değil. Markete ve pazara gittiğimiz zaman çok eksik şeyler alıyoruz. Evimizin ihtiyacını değil de, geçici olarak gözümüzü biraz da karnımızın doyması için alışveriş yapıyoruz. Emekliler olarak tam istediğimiz gibi et, peynir, zeytin bu tür gıdaların yanında bile geçemiyoruz" dedi.

Emekli-Sen Sinop Şubesi Başkanı Durmuş Kandemir, Türkiye'de emekli vatandaşların geçinemediğini belirterek emekli maaşlarının en az 15 bin TL olmasını istedi.

" EMEKLİLER OLARAK GIDALARIN YANINDA BİLE GEÇEMİYORUZ"

Durmuş Kandemir şunları söyledi:

"Emekliler bu ülkede yaşamıyor, sürünüyor. Yaşamak mümkün değil. Markete ve pazara gittiğimiz zaman çok eksik şeyler alıyoruz. Evimizin ihtiyacını değil de, geçici olarak gözümüzü biraz da karnımızın doyması için alışveriş yapıyoruz. Emekliler olarak tam istediğimiz gibi et, peynir, zeytin bu tür gıdaların yanında bile geçemiyoruz. Sinop'ta ev kiraları da en az 5 bin TL ile 8 bin TL arasında. Bu da yazlık fiyat değil. Bildiğimiz apartman daire fiyatı. Emekli maaşımız bize asla yetmiyor. Her gün mazota, benzine de zam geliyor. Biz değişim gerektiğini düşünüyoruz. Bu işlerle uğraşan insanlar emekli maaşımızın açlık sınırından bile yarı yarıya aşağılarda olduğunu söylüyor. Ben bir sene önce emekli vatandaşların maaşı en az 10 bin TL olması gerekiyor diyorum. Şimdi ise emeklilerin en az 15 bin TL alması gerektiğini düşünüyorum."