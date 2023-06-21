Yeni asgari ücretin belirlenmesi ile beraber kalem kalem her maaşa zam geldi. Emekli sandığından emekli olanlar ise merak ediyor. Emekli sandığı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Emekli sandığı emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli sandığı maaşları bayramdan once yatacak mı? İşte detaylar…

Emekli sandığı emeklileri bayram öncesi araştırıyorlar. Emekli sandığı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Merak ediliyor. Peki, Emekli sandığı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Emekli sandığı emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli sandığı maaşları bayramdan önce yatacak mı?

EMEKLİ SANDIĞI BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2023?

Kurban Bayramı ikramiyeleri ve emekli aylıklarının ödeme tarihleri belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-23 Haziran'da ödeneceğini bildirdi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-23 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını duyurdu. Bu gelişmenin ardından emeklilerin araştırmaları hız kazandı.

EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ MAAŞLARI, BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 4 (a) (SSK) bendi kapsamında aylık alanlardan; ödeme günü her ayın 17 ve 18'i olanların aylıkları ve bayram ikramiyeleri 17 Haziran'da, ödeme günü ayın 19 ve 20'si olanların aylık ve bayram ikramiyeleri 18 Haziran'da, ödeme günü ayın 21 ve 22'si olanların aylık ve bayram ikramiyeleri 19 Haziran'da, ödeme günü 23 ve 24'ü olanların aylık ve bayram ikramiyeleri 20 Haziran'da, ödeme günü ayın 25 ve 26'sı olanların aylık ve bayram ikramiyeleri ise 21 Haziran'da ödenecek.

EMEKLİ SANDIĞI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların aylık ödemeleri ve bayram ikramiyeleri de 23 Haziran'da ödenecek. Böylece, 14,4 milyon emekliye 25,7 milyar TL bayram ikramiyesi ödenecek.