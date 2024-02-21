Emekli mühendisin isyanı! Ortak ATM'nin yuttuğu parasını 5 aydır geri alamadı

Son dönemde Türkiye'de ağır ekonomik şartlar altında yaşamaya çalışan milyonlarca emekli zam taleplerinin karşılanmaması yanında bir de bankalar ile yaşadıkları sorunlarla gündemde.

ORTAK ATM 1000 LİRAYI RESMEN YUTTU

73 yaşında emekli makine yüksek mühendisi H.A. da yaklaşık 5 aydır ortak Atm'nın yuttuğu emekli parasının peşinde. Aylardır çalmadığı kapı, çevirmediği telefon ve yazmadığı dilekçe kalmayan emekli mühendis, Garanti BBVA kartıyla Şile Sahilköy'deki Vakıfbank ortak Atm'sinden çekmek istediği 1000 lirasını geri alamadı.

KARTI GERİ VERDİ AMA PARA KAYIP

5 ay önce emekli maaşından belirli bir meblağ çekmek için Sahilköy'deki Vakıfbank ortak Atm'sini kullanan H.A. şifre girerek 1000 TL çekmek istedi ancak kartı iade eden ATM parayı teslim etmedi. Bunun üzerine ilgili numarayı çeviren H.A. "En yakın banka şubesine başvurun" yanıtını aldı.

ÇALMADIĞI KAPI KALMADI AMA ÇÖZÜM YOK

Mobil bankacılığından hesabını kontrol eden emekli mühendis hesabından 1000 TL çekildiğini gördü. Ertesi gün Şile merkezindeki Garanti BBVA bankasına gidip çalışanların yönlendirmesiyle şikayet dilekçesi kaleme alarak işlem başlatan H.A.'ya parasını ortak ATM'nin sahibi olan Vakıfbank'tan talep etmesi söylendi.

"20-21 GÜN BEKLE" DEDİLER SONUÇ ÇIKMADI

Bunun üzerine birkaç bina ötedeki Vakıfbank şubesine giden emekli mühendis benzer bir yanıtla, yani söz konusu şikayet yazışmaları akabinde ATM'de yitip giden 1000 TL'nın 20-21 gün içinde müşterinin hesabına yatacağı söylemini duydu.

EMEKLİ MÜHENDİS YALNIZ BIRAKILDI

Süreci mobil bankacılık üzerinden takip eden ancak paranın bahsi geçen sürede tarafına iletilmediğini gören H.A., birkaç defa Garanti Bankası'na telefon açarak akabinde 1-2 aylık süreçte şubeye de uğrayarak (İstanbul Kurtköy dahil) benzer yanıtlar ve çözümsüzlükle karşılaştı.

UTANMADAN SAVCILIĞA BAŞVURMASINI ÖNERDİLER

Yaşadığı sorunun üzerinden 4-5 ay geçmesine ve türlü girişimlerde bulunmasına rağmen herhangi bir sonuç alamayan H.A.'ya Kozyatağı'ndaki Garanti Bankası Bölge Müdürlüğü'ne uğradığında ise savcılığa başvurması önerildi.

HABERLER.COM'A YAŞADIKLARINI ANLATTI

Yaşadıklarını Haberler.com'a anlatan 73 yaşındaki emekli mühendis H.A. "Her gün defalarca telefon açarak faizle para vermeye çalışan bankadan kutsal emekli maaşımın 1000 TL'sini alamadım. Bu paranın bizce anlamı değişiktir, bu bir kağıt parçası değildir. Gecelerimi gündüzlerime kattığım, ter akıttığım, 40 yıl çalışarak elde ettiğim kutsal emeğimin karşılığıdır.

"ÜLKEYE VERDİĞİM HİZMETLERİN KARŞILIĞI BU OLMAMALI"

Üzerinden aylar geçmesine ve başvurmadığım kapı kalmamasına rağmen Garanti BBVA kartımla Vakıfbank ortak ATM'sinden çekmek istediğim, hesabımdan kaybolup giden o paraya ulaşamadım. Ülkeye yıllarca büyük hizmetler etmiş emekli bir mühendis olarak yaşadığım olay beni son derece üzmüştür.

YETKİLİLERDEN YARDIM TALEP ETTİ

Buradan Haberler.com vasıtasıyla seslendiğim banka yetkililerden sorunumun bir an önce çözülmesi konusunda yardım talep ediyorum" dedi.