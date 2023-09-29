Emekli Memur-Sen, Emekli Maaşlarına Zam Taleplerini Duyurdu

Emekli Memur-Sen emekli kamu görevlilerinin maaşlarına zam taleplerini duyurmak için Ankara'da açıklama yaptı. Emekli Memur-Sen Genel Başkanı Ali Küçükkösen, TBMM'ye çağrıda bulunarak, "1 Ekim'de çalışmalara başlayacak olan TBMM'nin önceliği ve gündemi kamu görevlisi emeklilerinin aylıklarının arttırılması görevi olmalıdır. Beklentimiz kamu görevlilerine yapılan seyyanen ödemenin emeklilere yansıtılması, çalışan ile emekli arasındaki uçurumun azaltılması ve sorunların çözüme kavuşturulmasıdır. Ocak ayı beklenmeden emeklilerin sorunu çözüme kavuşturulmalı, ekonomik kaygıları son bulmalıdır" dedi.

Emekli Memur-Sen emekli kamu görevlilerinin maaşlarına zam beklentilerini, sendikal alandaki taleplerini dile getirmek için bugün Ankara Ulus Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Küçükkösen, TBMM'ye çağrıda bulunarak, "1 Ekim tarihinde çalışmalara başlayacak olan TBMM'nin önceliği ve gündeminin kamu görevlisi emeklilerinin aylıklarının artırılması ve kamu görevlisi sendikalarına üyeliği olmalıdır" dedi. Küçükösen emeklilerin markete gitmeye misafir ağırlamaya korkar hale geldiklerini belirterek şunları söyledi.

"EMEKLİLER MASADA TEMSİL HAKKI İSTİYOR"

"Emekliler, hürmet görmeyi beklerken tabiri caizse lütuf görüyor. Çalışırken hak ettiğini almak için mücadele ederken emeklilikte hak ettiğini alabilmek için mücadele ediyor. Fakat bu mücadelenin bile yasal zeminde örgütlü olarak yapılmasına imkan ve fırsat tanınmıyor. Kamu görevlisi emeklileri toplu sözleşmenin katsayı artışlarından yararlanıyor fakat sendikal örgütlenme ve toplu sözleşme masasında temsil edilme hakkından yararlandırılmıyor. Biz ayrıcalık ya da hakkımız olandan fazlasını istemiyoruz, insan onuruna yakışır emekli aylığı, masada temsil hakkı sendikaya,üyelik özgürlüğü istiyoruz.

"EMEKLİLER EVDEN DIŞARIYA ADIM ATMAYA KORKAR HALE GELDİ"

1 Ekim'de çalışmalara başlayacak olan TBMM'nin önceliği ve gündemi kamu görevlisi emeklilerinin aylıklarının arttırılması görevi olmalıdır. Beklentimiz kamu görevlilerine yapılan seyyanen ödemenin emeklilere yansıtılması, çalışan ile emekli arasındaki uçurumun azaltılması ve sorunların çözüme kavuşturulmasıdır. Ocak ayı beklenmeden emeklilerin sorunu çözüme kavuşturulmalı, ekonomik kaygıları son bulmalıdır. Emekliler evden dışarı adım atmaya, markete gitmeye, misafir ağırlamaya, çocuklarını torunlarını ziyaret etmeye korkar hale geldi. Emekli aylıklarımız kira fiyatlarına yetişemiyor. Maaşlarımız enflasyona galip gelemiyor. Cebimizdeki paramız ayın sonunu görmemize müsade etmiyor. Çalışırken var olan zorunlu giderlerimiz emekli olunca ortadan kalkmıyor aynı şekilde gider olarak ceplerimize yansıyor."