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Emekli Kadın, Evinin Boş Odasında Mantar Üretimine Başladı

Emekli Kadın, Evinin Boş Odasında Mantar Üretimine Başladı
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Adana'nın Kozan ilçesinde 63 yaşındaki Halime Uncu, emekli olduktan sonra evinin boş odasında mantar yetiştiriciliği yapmaya başladı ve 2 ayda 400 kilogram hasat elde etti.

Adana'nın Kozan ilesinde 63 yaşındaki bir kadın emekli olduktan sonra en sevdiği mantarı evinin boş odasında üretime geçirdi. Şimdi siparişlerine yetişmeye çalışıyor.

Kozan'da Türkeli Mahallesinde yaşayan 4 çocuk annesi Halime Uncu, emekli olduktan sonra çok sevdiği mantarı evinin boş olan 75 metrekarelik odasında mantar yetiştirmeye başladı. 2 ayda yaklaşık 400 kilogram mantar hasadı yapan Uncu 50 Kilogram kompost üretim ile başladığı mantar sevgisinin çevresinin de talebi ile 150 kilo kompost üretime dönüştüğünü aktardı.

50 yaşında mantar yetiştiriciliğini araştırmaya başladığını ancak arkadaşlarının "zarar edersin hiç bulaşma" dediğini anlatan Uncu, ancak mantar üreterek kendi işinin başına geçtiğini söyledi.

Eşinin de kendisine büyük destek verdiğini dile getiren Uncu, "Eşim emekli oldu buraya geldik. Ailecek mantar severiz. 2 ayda 400 kilo hasat oluyor. Mantarlara üretim alanına kimseyi sokmadan evde bir evlat gibi yetiştiriyorum. Kimseyi hasada karıştırmam. 1 yıl sonra 50 kilo kompost denedim ve başardım. 4 çocuk büyüttüm eşimde emekli olunca bir boşluk oldu ve başladım. Kendi ana parasını kurtarsın benim için kafi. Her yerde olmaz temiz alanda olması önemli. Suyunu bile arıtıcıdan kullanarak ürünlere veririm" diye konuştu.

Eşine tam destek

Eşi Ali Uncu da mantar siparişlerini teslim ettiğini ifade ederek, "Bizim amacımız hem hobimizi yapmak, hem de maliyetini kurtarması. 2 ayda 300-400 kilo arası hasat oluyor. Kadirli'den ilçeden sipariş veren çok. Biz kilosu 100 TL'den veriyoruz ama çarşıda marketlerde 160 liradan başlıyor. Bizim için maliyetini kurtarması önemli işçi masrafımızda yok çünkü. Herkes ulaşsın yesin hediye edelim satış ikinci planda bizim için" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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