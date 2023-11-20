Emekli Esnafların İkramiye Talebi

Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, emekli esnafın 5 bin lira ikramiye kapsamı dışında tutulmasıyla ilgili açıklama yaptı. Özdoğan, esnafların yaşadığı sorunları ve taleplerini dile getirerek, düzenli prim ödeyen esnafların ödüllendirilmesini ve faizsiz kredi taleplerini aktardı.

Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, "Sabah erken saatlerde iş yerini açıp, akşam geç saatlere kadar küçük bir bakkal dükkanında işinin başında durmaya, ekmeğini kazanmaya ailesinin geçimini sağlamaya çalışan, zar zor 60 – 70 yaşına kadar çalışıp emekli olan esnaflarımıza devletimiz tarafından emeklilere verilen 5 bin TL'den yararlanamadı. Bu haksızlık değil de nedir" dedi.

Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, emekli esnafın 5 bin lira ikramiye kapsamı dışında tutulmasıyla ilgili açıklama yaptı. Özdoğan, şunları söyledi:

"60-70 YAŞINA KADAR ÇALIŞIP EMEKLİ OLAN ESNAFA YAPILAN HAKSIZLIK DEĞİL DE NEDİR?"

"Esnaflarımızın yaşamış olduğu sorunlar göz önünde. Sayın Cumhurbaşkanımızın seçimlerden önce söz vermişti. 'Esnaflar mağdur edilmeyecek' diye. Esnaflarımızın emeklilik prim günü sayısı 9 bin günden 7 bin 200'e düşürülecekti. Son gelen asgari ücret zammı sonrası esnafımızın BAĞ-KUR primleri 4 bin TL'yi geçti. EYT yasası ile en çok esnaflarımız mağdur edildi. Sabah erken saatlerde iş yerini açıp, akşam geç saatlere kadar küçük bir bakkal dükkanında işinin başında durmaya, ekmeğini kazanmaya ailesinin geçimini sağlamaya çalışan zar zor 60 – 70 yaşına kadar çalışıp emekli olan esnaflarımız, küçük bir bakkal dükkanında ailesinin geçimini sağlamaya çalışan esnaflarımız son günlerde devletimiz tarafından Emeklilere verilen 5 bin TL'den yararlanamadı. Bu haksızlık değil de nedir?

"BAĞ-KUR PRİMLERİNİ DÜZENLİ ÖDEYENLER ÖDÜLLENDİRİLSİN"

Sayın Cumhurbaşkanımızdan esnaflarımızın isteği var. Aylık olarak BAĞ-KUR primlerini düzenli ödeyen esnaflarımız devletimiz tarafından ödüllendirilerek yılda 2 veya 3 BAĞ-KUR primini devletimiz tarafından ödenmesini istiyoruz. Böylece düzenli prim ödeyen esnafımız ödüllendirilmiş olurken, BAĞ-KUR primlerini düzenli ödemeyen esnaflarımızı da düzenli ödemesi için teşvik etmiş olur. Bu konuda hem devletimiz, hem de esnaflarımız kazanmış olur. Bu haksızlığın giderilmesi için Sayın Cumhurbaşkanımızdan esnafımız destek verilmesi sözlerinin tutulmasını talep ediyoruz. Küçük ölçekli iş yapan esnaflarımızın prim yükünün hafifletilmesi konusunda devletimizin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini esnaflarımız beklemektedir.

"ESNAFIMIZ FAİZSİZ KREDİ İSTİYOR"

Sayın Cumhurbaşkanımızdan, küçük ve orta ölçekli esnaflarımıza faizsiz kredi talep etmekteyiz. Faizsiz kredi verildiği zaman esnafımıza can suyu verilmiş olur. Çünkü esnafımızın talebi bu yönde hangi esnafımızı ziyaret ettiğimizde bizlere faizsiz kredi istediklerini, verilecek bu kredi ile büyük işletmelere karşı rekabet güçlerinin artacağını, esnaflarımıza kesinlikle can suyu olacaktır."