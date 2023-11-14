Emekli Çiftçilere Verilen İkramiyede Kapsam Dışı Tutulma Tepkisi

MUHAMMET FATİH BAŞCI

Burdur Ziraat Odası Başkanı Kemal Kubilay, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı emekli çiftçilerin çalışmayan emeklilere verilecek ikramiyede kapsam dışında tutulmasına tepki gösterdi. Kubilay, "Emekli çiftçiler çalıştıkları için bu paradan faydalanamamaktadır. Odamıza üye olan çiftçilerimizin yüzde 80'i, 58 yaş üstündedir. 58 yaş üstündeki çiftçilerimiz arazisinden, çiftliğinden, hayvanından geri kalmamış ve üretimine devam etmektedir ama maalesef üretimde kalan kişiler bu 5 bin liradan faydalanamamaktadır. Bu çok acı bir olaydır" dedi.

Burdur Ziraat Odası Başkanı Kemal Kubilay, üretim olmadan tüketim olmayacağını belirterek çiftçileri üretime teşvik etmek için 5 bin liralık ödemeden faydalanması gerektiğini ifade etti.

"ÜRETİMDE KALAN KİŞİLER 5 BİN LİRADAN FAYDALANAMAMAKTADIR"

Kemal Kubilay şunları söyledi:

"Türkiye genelinde çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan arıcılık yapan üretime katkı sağlayan herkes odamıza üyedir fakat maalesef hükümetimizin emeklilere vermekte olduğu 5 bin lira odalara üye olanlara verilmemiştir. Bu maalesef yanlış bir uygulamadır. Emekli çiftçiler çalıştıkları için bu paradan faydalanamamaktadır. Odamıza üye olan çiftçilerimizin yüzde 80'i, 58 yaş üstündedir. 58 yaş üstündeki çiftçilerimiz arazisinden, çiftliğinden, hayvanından geri kalmamış ve üretimine devam etmektedir ama maalesef üretimde kalan kişiler bu 5 bin liradan faydalanamamaktadır. Bu çok acı bir olaydır. Köylerdeki genç nesilin şehre göç etmemesi için ve bu genç nesili çiftçiliğe yönlendirmek, katkıda bulunmak için özveriyle çalışmamız gerekirken bu genç nesili çiftçilikten, üretimden koparmak demektir. Bunun acilen hükümetimiz tarafından değerlendirilip üretimden düşmeyen, katkıda bulunan çiftçilerimize bu 5 bin liranın verilmesi lazım. Verilmediği zaman hayvancılık yapan hayvanına küsecek, çiftçi arazisine gitmeyecek ve üretim diye bir şey kalmayacaktır. Pandemi sürecinde bunu halkımız ve tüm dünya yaşamıştır. Üretim olmadan tüketim olmaz. Bu vatandaşlarımızı üretime teşvik etmek için bu verilen 5 bin liralık teşvik priminden de faydalanması lazım."