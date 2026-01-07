Haberler

En düşük emekli aylığının konuşulacağı kritik toplantı bu akşam gerçekleştirilecek

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda, en düşük emekli aylığı üzerinde çalışılacak. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı ve Çalışma Bakanı'nın da katılması bekleniyor.

En düşük emekli aylığına yönelik gerçekleştirilecek olan kritik toplantı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bu akşam gerçekleştirilecek.

En düşük emekli aylığına yönelik yapılacak olan toplantı, bu akşam Beştepe'de gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık edeceği toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in de katılması bekleniyor.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19, memur emeklileri ise yüzde 18,61 zam almaya hak kazanmıştı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500

