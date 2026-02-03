Haberler

Emeklilerden yüksek banka promosyonu talebi

Güncelleme:
Yeni yıl itibarıyla emekli aylıklarına yapılan artışlar ve en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesi, emekliler arasında banka promosyonları için beklentileri artırdı. Türkiye Emekliler Derneği, emeklilerin banka promosyonu hakkının güçlendirilmesi gerektiğini savunuyor.

Emekli aylıklarına yeni yıl itibarıyla yapılan artışlar ve en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesi, emeklilerde banka promosyonlarının da artırılması beklentisi oluşturdu.

En düşük emekli aylığının 16 bin 881 liradan 20 bin liraya yükseltilmesi başta olmak üzere emekli aylıklarına yeni yıl itibarıyla yapılan artışların ardından milyonlarca emeklinin gözü banka promosyonlarına yapılacak artışa çevrildi.

Yaklaşık 17 milyon emeklinin olduğu sistemde, üç yıllığına 12 bin ila 15 bin lira arasında değişen miktarlarda nakit promosyon ödemesi yapan bankalar, emeklileri kendi müşterileri yapabilmek için çeşitli avantajlar da sunuyor.

"Rakamın üç yıllık olduğu göz önünde bulundurulmalı"

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emeklilerin de çalışanlar gibi banka promosyonu hakkından yararlanmaları için yıllarca mücadele ettiklerini, bu mücadelenin sonucunda emeklilere 2015'ten itibaren aylıkları karşılığında banka promosyonu verilmeye başlandığını belirtti.

TÜED olarak emeklileri ilgilendiren her konu gibi banka promosyonu kazanımının da takipçisi ve savunucusu olduklarını ifade eden Ergün, "Şube ağı yaygın olan kamu bankalarının promosyon konusunda daha cimri olduğunu görüyoruz. Kamu bankalarının bu tutumu, özel bankaların rakamlarını da etkiliyor. Kamu bankaları rakamlarını yükseltmeli, özel bankalar da daha rekabetçi olmalı. Promosyon rakamı belirlenirken, rakamın üç yıllık olduğu, üç yılda emekli aylığının 6 kez arttığı ve 6 kez bayram ikramiyesi alındığı da göz önünde bulundurulmalı." dedi.

"Promosyon görüşmelerinde masada olmak istiyoruz"

Ergün, banka promosyonunun emekliler için göz ardı edilmeyecek bir gelir olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Milyonlarca emekli, maaş promosyonu için bireysel olarak bankalarla pazarlık etmek zorunda kalıyor. Bu durum, özellikle ileri yaşta ve ekonomik olarak kırılgan durumda olan emekliler açısından mağduriyet yaratıyor. SGK, banka promosyonu görüşmelerini tüm bankalarla şeffaf, rekabetçi ve katılımcı bir biçimde yapmalı. Böyle bir tabloda TÜED olarak biz de promosyon görüşmelerinde masada olmak istiyoruz."

"Emekliler tavsiye karar için KDK'ye başvurdu"

Çok sayıda TÜED üyesinin banka promosyonuyla ilgili Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvurduğunu belirten Ergün, şu ifadeleri kullandı:

"Emeklilerin bireysel pazarlığa zorlandığı mevcut uygulamanın, hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığını düşünen üyelerimiz KDK'ye başvurdu. Burada temel talep KDK'nin, SGK'ye emekliler adına bankalarla kurumsal promosyon anlaşmaları yapabilmesine imkan sağlayacak idari ve hukuki düzenlemeleri yapması tavsiye kararı vermesi yönünde. Banka promosyonu konusunda emeklilerin elinin daha güçlü olmasını istiyoruz. Bu hakkın bankaların inisiyatifine bırakılmayacak kadar önemli olduğunu düşünüyoruz."

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Ekonomi
