Emekli Adanalı, Tropik Ejder Meyvesi Üretimiyle Kazanç Elde Ediyor

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 2 yıl önce emekli olan ve şehir telaşından kaçarak ata topraklarını üretime kazandıran Mustafa Kızılgök, tropik ejder meyvesi üretimi ile emeklilik hobisini kazanca dönüştürdü.

İmamoğlu ilçesinde emekli olduktan sonra hobi olarak ata topraklarını ilk başta dut ağacı sandığı ejder meyvesini oğlu ile birlikte araştırarak 1 dönüm araziye eken Mustafa Kızılgök bu yılın ilk hasadını gerçekleştirdi.

Emeklilikte bir hobi olarak üretime başladığını aktaran Mustafa Kızılgök, "Adana'nın İmamoğlu ilçesine bağlı Ufacıkören Mahallesi'nde yaşıyoruz. Emekli olduktan sonra bu işe başladık biraz farklı yapılmayan bir iş olsun dedik ve başladık. Emekli olmadan önce 40 yıldır yoğun çalışma vardı. Köyde de atadan kalma arazi olunca şehrin kalabalığından kaçtık. Oğlumla, 'Baba gel, farklı bir tür deneyelim. Hem de senin için uğraş olur' dedi. Az toprakla çok mahsul verim gelir diyerek 2021 yılının Kasım ayında fidanlarımızı diktik. İlk başta dut ağacı sandık. Sembolik olarak denedik, ejder hoşumuza gitti. İkinci yılındayız şu an üçüncü yılında daha verimli olacağına inanıyoruz. Adet bazlı dersek bin 500-2 bin tane ürün almayı hedefliyoruz. Seneye daha iyi şekilde olması için çalışacağız" diye konuştu. - ADANA