Emcelli biberinin dikimi giderek azalıyor

Ege Bölgesinin en tanınmış biber türlerinden biri olan Emcelli biberlerinin dikim alanlarının yerini üzüm bağları almaya başladı. Dikim alanlarının yerini Üzüm bağlarının alması Emcelli biberinin geleceğini de tehdit etmeye başladı.

Kendine özgü acısı ile tanınan Emcelli biberleri son yıllarda ekiminin yapıldığı Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Emcelli Mahallesinde yaklaşık 50 dekarlık bir alanda üretilmeye devam ediyor. 2005 yılında Emcelli Mahallesinde 300-350 dekarlık alanda yetiştirilen Emcelli biberlerinin yerini artık üzüm bağlarına teslim ettiğini kaydeden üretici Vecdi Hasırcı, "2005 yılında ben haftada 2 bin 500-3 bin kilogram biber toplayıp Sarıgöl ve çevresinde ikindi vaktine kadar satarak evimize dönerdik. Oysa son yıllarda bu biber dikim alanları yerine üzüm bağları alınca, biber dikimi yapanlar azaldı. 2005 yılında Emcelli Mahallesi'nde 300 dekarlık alanda biber yetişirdi şimdi ise 50 dekarlık bir alanda yetişiyor. Şuan tarlada Emcelli biberinin kilosu 8-10 TL. Pazarda daha fazla." dedi.

Kendi tohumundan üretiliyor

Özellikle kendine özgü bir acı tadının olduğunu ifade eden Vecdi Hasırcı, "Bizim biberlerin acısı ile diğer biber türlerinin acısı farklıdır. Emcelli biberi yendiğinde ağzı yakar ama mideyi rahatsız etmez. Salatalın içine, yemeklere lezzet verir. Turşusu yapılır. Yaz aylarında kurutulur kış ayında tüketilir. Etli güveç içerisinde konulduğunda yemeğe lezzet katar. Pidelerin yanında gözleme olarak verilen Emcelli biberi servis edilir. Emcelli biberinin ünü Ege Bölgesinin dışına taştı." diye konuşarak, Emcelli biberlerinin 150 yılı aşkın bir zamandır kendi tohumundan alınan tohumlarla yetiştirildiğini sözlerine ekledi.

"Yok olmasın"

Sarıgöl halkından Serhat Akkaya ise Emcelli biberlerinin lezzetinin diğer biberlerden farklı olduğunu mutlaka yaşatılması gerektiğini belirterek, "Emcelli biberlerinin tadı ve aroması farklı. Her yıl ilk çıktığında kaç lira olursa olsun alırım. Bu tür mutlaka ele alınarak yaşatılmalı bence." dedi. - MANİSA