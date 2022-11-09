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Elon Musk, Tesla hisselerinin yaklaşık 4 milyar dolarlık kısmını sattı

Ekonomi Haberleri

Elon Musk, Tesla hisselerinin yaklaşık 4 milyar dolarlık kısmını sattı

ABD'li iş adamı Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından Tesla hisselerinin 3,95 milyar dolarlık kısmını sattı.

ABD'li iş adamı Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından Tesla hisselerinin 3,95 milyar dolarlık kısmını sattı.

Dünyanın en zengin insanı Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından Tesla hisselerinden 3,95 milyar dolarlık kısmını daha sattı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından yapılan bildirime göre Tesla'nın net değerinin 200 milyar doların altına düşmesinin ardından Musk, cuma ve salı günleri arasında 19,5 milyon hisseyi sattı.

Musk, geçtiğimiz nisan ayında Tesla hisselerinden 8,5 milyar dolar, ağustos ayında da 6,9 milyar dolarlık kısmını satmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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