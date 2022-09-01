Elon Musk'ın paylaşımı Doge Floki kripto para birimi oldu

Küresel ekonomik gelişmelerden etkilenen kripto para piyasaları yaklaşık 3 aydır dalgalı seyrini sürdürse de yeni altcoin projeleri duyurulmaya devam etti. Bu kapsamda, ilhamını Elon Musk'ın bir paylaşımından alan yeni bir proje tanıtıldı.Elon Musk'ın Twitter'da yaptığı bir paylaşımdan alan ve enflasyon karşıtı bir sistem sunan Doge Floki isimli yeni bir altcoin eklendi.

Doge Floki Coin Pazarlama Direktörü Elvis Jain, "Kripto topluluğu, piyasaların aşağı yönlü seyrettiği dönemlerde potansiyel vaat eden altcoin projelerini dipten satın almaya odaklanıyor. Doge Floki, yatırımcıların bu talebine yanıt vermek için topluluk odaklı bir anlayışla geliştirildi" dedi.

ELON MUSK'IN BİR PAYLAŞIMINDAN İLHAM ALIYOR

En popüler altcoin'lerden biri olan ve çok kısa sürede fenomen bir kripto para birimine dönüşen Dogecoin'in yaratıcısı olan Shibetoshi Nakamoto isimli kullanıcı, 2 Kasım 2021'de "Dogecoin'in bir sonraki sahte CEO'sunun kim olacağına karar verdim, yakında açıklayacağım" paylaşımını yaptı. Tesla'nın ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk ise bu paylaşıma "Köpeğim Floki'ye ne dersin? Harika bir CEO olurdu!" paylaşımıyla yanıt verdi. Doge Floki'nin, Dogecoin'in popüler Ethereum varyantı Shiba Inu'nun hayranları tarafından oluşturulan ve Elon Musk tarafından da desteklenen Floki Inu'dan ve DogeCoin'den ilham aldığını belirten Elvis Jain, "Doge Floki Coin, Elon Musk'ın desteğiyle DogeCoin'le rekabet etmek için doğmuş yeni bir kripto para birimi olarak öne çıkıyor. Yatırımcılar, $DOFI kısaltmasını kullanan kripto para birimini elinde tuttukça daha çok kazanma şansı yakalıyor. Zira satılan $DOFI'ler yakılıyor ve bu da para biriminin değerini artırıyor. Doge Floki böylece, yatırımcıyı token'larını tutmaya ve ödüllerin tadını çıkarmaya teşvik eden bir ekosistem yaratıyor" diye konuştu.

HER İŞLEMİN YÜZDE 5'İ YATIRIMCILARA DAĞITILIYOR

Doge Floki'nin enflasyonun tam karşıtı bir yaklaşımla, deflasyonist olarak geliştirildiğini ve elde tuttukça değerlendiğini hatırlatan Jain, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Binance Smart Chain üzerinde oluşturulan ve toplamda 420 katrilyon adet arz edilen Doge Floki ile yapılan işlemlerin yüzde 5'i otomatik olarak yatırımcılara yeniden dağıtılıyor. Öte yandan satılan miktarın yüzde 2'si yok ediliyor ve bu sayede kripto para biriminin değeri artıyor. Her işlemin yüzde 4'ü likidite için ayrılıyor ve böylece istikrarlı bir fiyat tabanı oluşturulabiliyor. Yatırımcılar projenin yol haritasına, teknik dokümanına ve ayrıntılı bilgiye internet sitemizden erişebiliyor."