Elon Musk'ın baş hukuk müşaviri Alex Spiro, Martı'nın yönetim kuruluna katıldı.

Martı'dan yapılan açıklamaya göre, Spiro, Martı'nın gelecek planları ve stratejik kararlarına destek olacak.

Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra kariyerine New York'ta savcı olarak çalışan Spiro, uluslararası davalardaki başarılarıyla biliniyor. Son zamanlarda Twitter davasındaki etkin rolü ile adından sıklıkla söz ettiren Spiro, halihazırda Tesla'nın avukatlığını yapıyor ve aynı zamanda dünya çapındaki birçok üst düzey şirkete de danışmanlık hizmeti veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem, Alex'in iş dünyası ve politika alanında geniş bir müşteri portföyüne sahip olmasının yanı sıra, küresel teknoloji girişimcileriyle çalışmış olmasının, şirketlerine ve misyonlarına büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Öktem, "Alex ile çalışacak olmaktan dolayı çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Alex Spiro da dünyanın en başarılı girişimcileri ve şirketleriyle çalışma şansının olduğunu aktardı.

Spiro, Alper ve ekibinin, şimdiye kadar gördüğü en iyiler arasında olduğunu aktararak, "Şirketin ölçeklenmesi ve 2025 yılında karlılık hedefine ulaşması yolunda Martı'yı desteklemekten memnuniyet duyuyorum." açıklamasında bulundu.