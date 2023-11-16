Elon Musk: Çin ve ABD Küresel Refah İçin Birlikte Çalışabilir

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Çin ve ABD'nin küresel refah için birlikte çalışabileceğini umduğunu söyledi. Musk, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile görüşmeyi dört gözle beklediğini belirtti.

Elon Musk'ın açıklamasından çeşitli görüntüler

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Çin ve ABD'nin küresel refah için birlikte çalışabileceğini umduğunu söyledi.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in San Francisco'da Çarşamba günü ABD'li iş dünyası liderleriyle bir araya geldiği karşılama yemeğine katılan Musk, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Çin'deki ilerlememizden memnunuz. Her şey çok iyi gidiyor" ifadelerini kullandı.

Musk, "Xi ile bir kez kısaca görüşmüştük. Kendisi ile tekrar görüşmeyi dört gözle bekliyorum" diye konuştu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri San Francisco'dan bildiriyor. (XHTV)