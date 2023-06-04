eLogo, Türkiye'deki Her 3 Faturadan Birini İşliyor

eLogo Genel Müdürü Başak Kural, Türkiye'deki her 3 faturadan birinin eLogo'dan geçtiğini belirterek, 'Sadece 2022 yılında 1 milyardan fazla e-Belge üreterek 85 bin ağacı kurtardık.' ifadesini kullandı.

eLogo Genel Müdürü Başak Kural, Türkiye'deki her 3 faturadan birinin eLogo'dan geçtiğini belirterek, "Sadece 2022 yılında 1 milyardan fazla e-Belge üreterek 85 bin ağacı kurtardık." ifadesini kullandı.

eLogo'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, tüm ERP ve yazılımlarla uyumlu olabilen ürünleriyle e-Belge dönüşüm süreçlerinde işletmelere destek oluyor. İşletmeler, gereksiz kağıt ve malzeme israfı yapmadan kısa sürede hazırlayacağı e-Belgeler ile doğaya, bütçelerine ve zaman yönetimine katkı sağlıyor.

İşletmelere e-Dönüşüm süreçlerinde uçtan uca terzi işi çözümler sunan bir servis şirketi olmayı hedefleyen eLogo, müşterileriyle birlikte büyümeye dayanan stratejisiyle işletmelere işlerini hızlandıran, ticaretini kolaylaştıran ve gelirlerini artıran servisler geliştiriyor. İşletmeler, operasyonel yüklerini azaltarak fatura, makbuz, defter ve irsaliyelerini dijital ortamda saniyeler içerisinde oluşturma, iletme, saklama imkanına sahip olurken, karbon ayak izlerini de azaltıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen eLogo Genel Müdürü Başak Kural, şunları kaydetti:

"e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-İrsaliye gibi dijital ortamda hazırlanan e-Belgeler işletmelere zaman ve maliyet olarak tasarruf sağlarken, doğanın korunmasına da yardımcı oluyor. ERP tarafında 100 binin üzerinde, e-Fatura tarafında da 150 bine yaklaşan müşteri portföyümüz var. Farklı ölçekteki birçok işletmede, müşterilerin en çok kullandığı ekranlardayız. Türkiye'deki her 3 faturadan biri eLogo'dan geçiyor. Sadece 2022 yılında 1 milyardan fazla e-Belge üreterek 85 bin ağacı kurtardık. Ülkemizde sürdürülebilirlik bilincinin yükselmesi ve buna yönelik teşvik edici regülasyonlarla birlikte iş süreçlerindeki verimlilik de artmaya devam edecek."