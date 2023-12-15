eLogo Finansal İnovasyonun Geleceği: Gömülü Finans raporunu yayınladı

Logo grup şirketlerinden eLogo'nun hazırladığı Finansal İnovasyonun Geleceği: Gömülü Finans raporu, gömülü finansın ekosistem üzerindeki faydalarına, kurumlara sağladığı avantajlara ve sektörel etkilerine odaklanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, rapor, finansal hizmetlerin finansal olmayan platformlara entegre edilmesiyle tüketicilere daha geniş bir erişim sağladığını ve şirketler için yeni fırsatlar yarattığını ortaya koyuyor.

Yeni teknolojiler ve düzenlemeler sayesinde finansal hizmetlere en uygun yerde ve zamanda kolayca ulaşılabilirken, geleneksel bankacılık kanallarının dışında hizmet sunan bankalar, fintech şirketleri, teknoloji firmaları ve çevrim içi platformlar gömülü finans kavramı çatısı altında birleşiyor.

Gömülü finans, finansal hizmetleri günlük süreçlerin bir parçası haline getirerek tüketicilere daha erişilebilir, hızlı ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor. Şirketler, müşteri memnuniyetini artırmak, operasyonel verimliliklerini iyileştirmek ve rekabet avantajı elde etmek için finansal hizmetleri, sundukları ürün ve hizmetlere entegre etmeyi amaçlıyor.

2023 yılının ilk çeyreğinde küresel girişim yatırımları arasında fintech'ler öne çıktı. Yılın ilk üç ayında, en büyük 10 küresel yatırım sermayesi işlemi içerisinde 3 tane fintech yatırımı yer aldı.

Yılın ilk yarısında ise küresel fintech yatırımları 52,4 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu rakam rekorlar yılı olan 2021'in altında kalsa da fintech alt sektörlerine yatırımlar devam ediyor. Küresel yatırım gündeminde ön sıralarda yer alan gömülü finans ise 2023'ün ilk 11 ayında 621 milyon dolarlık yatırım aldı.

Türkiye'de de start-up yatırımlarında fintech alanına olan ilgi sürüyor. 2023'ün ilk çeyreğinde sektör 13,6 milyon dolarlık işlem hacmiyle en büyük payı elde etti. İkinci çeyrekte 9 işlemle en çok yatırım alan dikey oldu ve 7,1 milyon dolar yatırım topladı. Üçüncü çeyrekte ise 5 işlemle ikinci sırada yer aldı.

Gömülü finans, müşterilere tanıdık ve güvenilir bir kurumsal ekosistem içinde sürtünmesiz bir şekilde finansal hizmet sunma imkanı sağlıyor.

Gömülü finans hizmetlerinin kategorileri son dönemde çeşitlense de mevcut hizmetler ağırlıklı olarak ödeme, sigorta, kredi ve yatırım olarak şekilleniyor. Özellikle B2B ödemeler, gömülü ödemeler kategorisi için büyük bir potansiyel sunuyor.

Risklerin önceden tespiti söz konusu olduğunda öne çıkan gömülü sigorta kavramı, şirketlerin bütüncül bir müşteri deneyimi sunmayı amaçlamasıyla birlikte birçok sektörde uygulama alanı buluyor.

B2B tarafta finansal olmayan kurumlar için gömülü finans, ödemelerde maliyetleri ve karmaşıklığı azaltarak etkin bir hazine yönetimi vadediyor. B2C tarafında ise müşterilerinin harcama alışkanlıklarıyla ilgili yeni bir öngörü sağlıyor.

Gömülü finansın 2025 yılına kadar küresel KOBİ bankacılık pazarının dörtte birini oluşturacağı ve neredeyse 124 milyar dolarlık bir değeri temsil edebileceği tahmin ediliyor.

Sektörel bazda ise perakende ve e-ticaret, uzun vadede gömülü finans için olgunluğun ve fırsatın en yoğun olduğu sektör olarak dikkat çekiyor. 2030 yılına kadar gömülü finans fırsatlarının neredeyse yüzde 50'sinin perakende ve e-ticaretten geleceği öngörülüyor.

ERP sistemlerine entegre gömülü finans, sektördeki küresel trendler arasında gelecek dönem için öne çıkıyor. Bu alanda, geleneksel bankalar ile ERP sağlayıcıları arasındaki iş birlikleri giderek artıyor. ERP içi gömülü finans sayesinde, tüm süreçler tek bir ekran üzerinden, tek bir çözüm aracılığıyla yönetilebiliyor.

Ayrı ayrı ekranlar arasında geçiş yapma ihtiyacı ortadan kalkıyor. Pazarlama, insan kaynakları ve tedarik zinciri gibi alanlar da finansal operasyonların paydaşı haline geliyor. Böylece finansal mükemmeliyet ve akıcı süreçler elde edilirken, finansal hizmetler kurumların DNA'sına entegre ediliyor.

"Finansal hizmetler sektöründe dönüşüm tüm hızıyla devam ediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen eLogo Genel Müdürü Başak Kural, finansal hizmetler sektöründe dönüşümün tüm hızıyla devam etiğini belirtti.

Kural, şunları kaydetti:

"Yeni teknolojiler ve regülasyonlar inovasyonu beraberinde getiriyor ve sektör yeni oyuncularla birlikte genişliyor. Hazırladığımız raporla birlikte açık finans ekosistemine doğru yol aldığımız bu yenilikçi dönemde, sektörün geleceğine yön veren trendlerden biri olan gömülü finansa ışık tutmayı amaçladık. Gömülü finansla, bankacılık hizmetleri günlük faaliyetlerimizin doğal bir katmanı haline gelerek, sürtünmesiz bir deneyim sunuyor. Her şeyi tek bir ekrandan yönettiğimiz yeni bir dönem bizi bekliyor. eLogo olarak biz de yıllardır bu doğrultuda, ülkemizde iş dünyasının dijital çözüm ortağı olarak konumlanıyoruz. Gömülü finans kavramı henüz somutlaşmamışken geliştirmeye başladığımız fintech çözümlerimiz kapsamında, başta Logo ERP çözümleri olmak üzere iş dünyasında hizmet veren ERP çözümlerine finansal hizmetlerimizi entegre ettik. Böylece gömülü finansı geniş bir kullanıcı tabanına taşıdık. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde şirketlerin ihtiyaç anında Logo ERP sistemleri içerisinden kredi gibi finansman tekliflerine erişmesine olanak sağlamayı hedefliyoruz."