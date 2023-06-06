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Elmalı'da Yağışlar Çiftçileri Sevindirdi

Elmalı'da Yağışlar Çiftçileri Sevindirdi

Ekonomi Haberleri

Antalya'da son dönemde etkili olan yağışlar, Elmalı ilçesindeki çiftçileri sevindirdi. İlçe Tarım Müdürü Dilek Boğatimur, yaptığı açıklamada, ilçede son bir haftadır yağan yağışların arpa ve buğday üreticilerinin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Antalya'da son dönemde etkili olan yağışlar, Elmalı ilçesindeki çiftçileri sevindirdi.

İlçe Tarım Müdürü Dilek Boğatimur, yaptığı açıklamada, ilçede son bir haftadır yağan yağışların arpa ve buğday üreticilerinin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Mayıs ve haziran aylarındaki yağışların tarlalardaki başakları yükselttiğini belirten Boğatimur, "İyi bir yağış sezonu geçiriyoruz. Son haftadaki yağışlar özellikle arpa ve buğdayların başaklarını büyüttü. Bu yıl arpa ve buğday rekoltesinde artış bekliyoruz." dedi.

Bayralar Mahallesi'nden çiftçi Hamdi Şahin ise kurak bir sezonun ardından başlayan yağışların kendileri için sevindirici olduğunu ifade ederek, "Bu yıl yağışlar tarlalarımızdaki mahsüllerimize yaradı. Bu yıl buğday üretimimiz hem rekoltede artacak hem de daha kaliteli ürün alacağız." diye konuştu. ???????

Kaynak: AA / Ali Karataç - Ekonomi

Antalya Elmalı Ekonomi Haberler

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