Elmalı'da 3 Bin Hane Doğal Gaza Kavuştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Enerya Ahlat Doğalgaz Dağıtım şirketine verdiği altyapı desteği ile Elmalı'da 3 bin hane doğal gaz ile buluştu. Elmalı'nın doğal gaza kavuşan yedinci ilçe olduğunu belirten Başkan Muhittin Böcek, '2024 yılında da Alanya ve Gazipaşa'dayız' dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Enerya Ahlat Doğalgaz Dağıtım şirketine verdiği altyapı desteği ile Elmalı'da 3 bin hane doğal gaz ile buluştu. Elmalı'nın doğal gaza kavuşan yedinci ilçe olduğunu belirten Başkan Muhittin Böcek, "2024 yılında da Alanya ve Gazipaşa'dayız" dedi.

Elmalı'da Karyağdı Mahallesi Yeni Atatürk Parkı'nda gerçekleşen doğal gaz verme törenine, Antalya Büyükşehir Belediyesi Muhittin Böcek, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Enerya Ahlat Enerji Bölge Direktörü Mehmet Akif Tulukçu, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Başkan Muhittin Böcek, vatandaşın yararına olacak, refah arttıracak proje ve hizmetlere hep öncelik verdiklerini belirterek, "Siyasi beklentileri bir kenara bırakarak Elmalı'mızı doğal gaz ile hızlı bir şekilde kavuşturmak, vatandaşlarımızı rahat ettirmek adına girişimlerimizi yaptık. Enerya şirketine desteklerimizi sunduk. Normalde büyükşehir belediyeleri altyapı katılımı alır. Büyükşehir Meclisi'nden oybirliğiyle geçirerek, Enerya'dan bu parayı almıyoruz. Vatandaşın lehine çalışmalara hep destek oluyoruz. Hayırlı olsun" dedi.

ELMALI, YEDİNCİ İLÇE OLDU

Konyaaltı, Muratpaşa, Kepez, Döşemealtı, Aksu, Korkuteli'nin ardından Elmalı'nın doğal gaza kavuşan yedinci ilçe olduğunu aktaran Başkan Böcek, Elmalı'da 3 bin konuta doğal gaz verileceğini belirtti. Başkan Böcek, 2024 yılında da doğuda Alanya ve Gazipaşa'nın doğal gaza kavuşacağını söyledi.

BAŞKAN BÖCEK'İN DESTEĞİYLE 4 YIL ÖNCE GELDİ

Elmalı'ya doğal gaz altyapısının 2027'de getirilmesinin planlandığına dikkat çeken Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, "Muhittin Böcek Başkanımız ile en büyük hayallerimizden birisi Elmalı'yı doğal gaz ile buluşturmaktı. Elmalı için 2027 tarihinde alt yapının gelebileceği planlanıyordu. Muhittin Böcek Başkanımızın gayretleri ve altyapı destekleriyle bu süreyi bu günlere çektik. Vatandaşlarımızın yoğun abonelik başvuruları da bizleri son derece mutlu etti. Ayrıca doğal gaz altyapı çalışmalarının yapıldığı ana cadde ve sokaklarımızın yenilenmesini de hızlı bir şekilde yapıyoruz. Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İLK ATEŞ YAKILDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi Muhittin Böcek, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk. Enerya Ahlat Enerji Bölge Direktörü Mehmet Akif Tulukçu, konuşmaların ardından ilk doğal gazı yaktı.

ASFALT DENETİMİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Elmalı'nın Yenimahalle ve Karyağdı mahallelerinde Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği sıcak asfalt çalışmalarını da denetledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Böcek, asfalt ekibine kolaylıklar diledi. Başkan Böcek, "Antalya'mızın tüm ilçelerinde vatandaşımızın huzuru ve refahı için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.