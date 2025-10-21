Elit Tay Satışında Rekor Fiyat: 'Hızlı Yasin' 10,5 Milyon Liraya Satıldı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) satışa çıkardığı 15 elit tay, Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen açık arttırma ile toplam 54 milyon 200 bin liraya satıldı. En yüksek ücret, 10 milyon 500 bin lira rekor fiyatla 'Hızlı Yasin' isimli taya ödendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesinde yetiştirilen 15 elit tay, açık arttırmayla satışa çıkarıldı. 2025 yılının son satışı Veliefendi Hipodromu'nda yapıldı. Yoğun katılımın olduğu açık arttırmada yetiştiricilerin özenle hazırladığı taylar, alıcıların beğenisine sunuldu. 'Hızlı Yasin' isimli tay, 10 milyon 500 bin liraya alıcı bularak satışın en yüksek değere ulaşan tayı oldu. 'Gökdemir' isimli tay ise 5 milyon 600 bin liraya satılırken TİGEM gerçekleşen satışlardan toplam 54 milyon 200 bin lira gelir elde etti. 15 tay yeni sahiplerine teslim edilirken satış ortalaması ise 3 milyon 613 bin lira oldu.

'10 MİLYON 500 BİN LİRA BİZİM İÇİN TÜM ZAMANLARIN REKORU'

TİGEM Genel Müdürü Hasan Gezginç, "Bugün 2025 senesinin son Elit Tay satışını burada birlikte gerçekleştirmiş olduk. Hem at yarışı camiası, atçılık camiası, aynı zamanda Türk atçılığına, Arap atçılığına destek veren insanların ve biz TİGEM'in ki TİGEM dünyada ve Türkiye'de Arap atçılığında önde gelen kuruluşlardandır. Bir arada olduğumuz adeta bir festival havasında bir satış gerçekleştirdik. Gerçekten çok mutluyuz. Bugüne kadar bir koşu tayına, bir elit koşu tayına verilmiş en yüksek fiyatı aldık. 10 milyon 500 bin lira bizim için tüm zamanların rekoruydu. Ayrıca aynı şekilde toplamda da bir elit tay satışının toplam rekorunu ve yine aynı zamanda ortalama at başına verilen bedelde de yine bir rekor kırmış olduk. Toplamda 54 milyon 200 bin lira gibi bir gelir elde ettik. Bu tabii, TİGEM'in geçmişten gelen kadim kültürünü ve aynı zamanda Türk atçılığına teknoloji ve gelişmeleri de ekleyerek, bilimsel yöntemleri de ekleyerek bu yolda aldığı mesafenin ne kadar doğru olduğunu bize gösteriyor. ve bir noktada bizi de heveslendiriyor. Bir sonraki dönemler için daha çok çalışmamıza ve şevkle hizmet etmemize yardımcı oluyor. Bugün toplamda 15 elit sayımız vardı. Çünkü yılda 8 satışımız olur. Bunlardan son 3'ü elit tay satışıdır. 15 aylık paketler halinde. Sultansuyu Tarım İşletmemizin yetiştirmesi olan elit taylardı. Bu 15 elit tayımızı başarıyla sattık. Beğeniler, ilgililerin beğenisine sunduk. ve akabinde de az önce bahsettiğim gibi 54 milyon 200 bin lira gibi bir gelir elde ettik. Gerçekten bu bizim için büyük bir heves kaynağı, büyük bir sevinç kaynağı oldu" dedi.