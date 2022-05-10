ELİN Enerji, güneş paneli üretim kapasitesini 2,5 gigavata çıkaracak

ELİN Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Arda Yalı, 2022 sonunda yıllık 2,5 gigavat üretim kapasitesine ulaşmak için Çinli fotovoltaik modül hat üreticisi SC Solar ile üretim hattı alım sözleşmesi imzaladıklarını bildirdi.

Yalı, Intersolar Avrupa Güneş Enerjisi Konferans ve Fuarı'nda AA muhabirine, yurt içi ve bölgedeki güneş paneli talebini karşılamak için son 9 ayda 3'üncü kez kapasite artışına gittiklerini söyledi.

Türkiye'nin mevcut durumda Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticisi ülke olduğunu vurgulayan Yalı, "ELİN Enerji olarak kapasite artışı kararımızı iç talep ve ihracat pazarımızdaki yoğun talebi daha hızlı karşılamak için aldık. 2017 yılında Ankara'da faaliyete geçirmiş olduğumuz 40 bin metrekare alana sahip son teknolojiye sahip fabrikamızda 2022 yılı sonu itibarıyla yıllık 2,5 gigavat kapasiteye erişmek için üretim hattımızın kapasitesini yüzde 50 artırdık. Bu artışla 750 milyon dolarlık ithalatı engelleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Hedeflerine ulaşmak için Çinli fotovoltaik modül hat üreticisi SC Solar ile üretim hattı alım sözleşmesi imzaladıklarını belirten Yalı, yakın dönemde ihracat pazarını genişleterek "Türk Malı" güneş panellerini, Avrupa ve ABD'ye ihraç edeceklerini sözlerine ekledi.