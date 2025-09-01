Elif Uras'ın 'Ellerinde Toprak' Sergisi Galerist'te Sanatseverlerle Buluşuyor

Kale Tasarım ve Sanat Merkezi'nin (KTSM) desteğiyle gerçekleştirilen Elif Uras'ın "Ellerinde Toprak" başlıklı sergisi Galerist'te ziyaretçilerle buluşacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kadın emeğini tarihsel ve maddi kültür bağlamında yeniden düşünmeye davet eden sergide, Elif Uras'ın seramiği bir düşünme biçimi olarak ele alan çok katmanlı pratiği, bu diyaloğun güçlü bir parçası olarak anlamlı bir bağlamda buluşacak.

Sergide, sanatçının New York'ta torna ve elde şekillendirme teknikleriyle ürettiği seramik işleri, Osmanlı'dan bu yana Türk çiniciliğinin tarihi merkezi olan İznik'te döküm yöntemiyle ürettiği eserleriyle ilk kez bir araya gelecek.

Kale Grubu'nun "İyi Bak Dünyana" yaklaşımıyla hayata geçirilen KTSM, seramiği kültürel bir hafıza, toplumsal bir ifade ve ortak üretim alanı olarak görürken, sanatçılarla diyalog kurmaya, işbirliklerine ve kamusal alanla bağını güçlendirmeye odaklanıyor.

Ellerinde Toprak sergisi, 16 Eylül'den 8 Kasım'a kadar pazar günleri hariç her gün ziyaret edilebilecek.

Anadolu kadınlarıyla altının tarihsel bağı

Sergide, kadın emeği, dayanışma ve destek temalarını ortaya koyan seramik heykellerin yanı sıra tabak ve tabletler yer alıyor.

Uras, Anadolu kadınlarıyla altının tarihsel bağını izleyerek, değerli madeni ataerkil güçlerin simgesi olmaktan çıkarıyor ve kadınların görünmeyen, karşılıksız emeğinin sembolü olarak tasavvur ediyor.

Sergi, bölgenin tarih öncesi Yunan, Roma ve Bizans mirasından olduğu kadar yakın tarihinden de esinlenerek bastırılmış anlatıları yeniden gün yüzüne çıkarırken, kalıcılığını sürdüren kültürel soylara dikkati çekiyor.

Yaldızla boyanmış kadın figürleri, vazoların yüzeylerinde, ev içi emekten tarıma, dokumacılıktan çömlekçiliğe kadar uzanan geleneksel kültürel pratiklerin taşıyıcısı olarak beliriyor.