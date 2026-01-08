Haberler

TESK Başkanı Palandöken'den E-Ticarette Gümrük Muafiyetinin Kaldırılmasına İlişkin Açıklama: "Düzenleme Piyasada Denge Sağlayacak"

Güncelleme:
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ticaret Bakanlığı'nın elektronik ticarette gümrük muafiyetinin kaldırılmasını değerlendirerek, düzenlemenin yerli üretimi ve esnafı koruyacağını vurguladı. Bu adım, piyasa işleyişinin daha sağlıklı ve öngörülebilir hale gelmesine katkı sağlayacak.

(ANKARA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, elektronik ticarette gümrük muafiyetinin kaldırılmasına ilişkin, "Karar piyasalarda dengeyi gözeten, ülkemizin dört bir yanında faaliyet gösteren üreticilerimiz ile esnaf ve sanatkarlarımız açısından son derece yerinde ve olumlu bir adımdır. Yapılan yeni düzenleme, piyasa işleyişinin daha sağlıklı ve öngörülebilir hale gelmesine önemli ölçüde katkı sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı tarafından yurt dışındaki e-ithalat platformlarından ???????bedeli 30 avroya kadar alınan eşyanın basitleştirilmiş gümrük beyannamesiyle ithalatının sonlandırılmasını yerli üretimin ve esnafın korunmasına yönelik bir düzenleme olduğunu ifade etti.

"Karar piyasalarda dengeyi gözeten, ülkemizin dört bir yanında faaliyet gösteren üreticilerimiz ile esnaf ve sanatkarlarımız açısından son derece yerinde ve olumlu bir adımdır. Yapılan yeni düzenleme, piyasa işleyişinin daha sağlıklı ve öngörülebilir hale gelmesine önemli ölçüde katkı sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulunan Palandöken, bu düzenleme sayesinde vergisini ödeyen, mevzuata uygun üretim yapan esnafın emeğinin korunacağını, denetimsiz ve sağlıksız ürünlerin piyasadaki payının önemli ölçüde azalacağını belirtti.

Palandöken, şunları kaydetti:

"Ayakkabıdan tekstile, sanayiden oyuncak ve benzeri sektörlere kadar birçok alanda faaliyet gösteren yerel üreticilerimiz, bu düzenleme sayesinde daha sağlıklı rekabet koşulları içinde üretim yapma ve yatırım planlama imkanına kavuşacaktır. Yerli üretimin güçlenmesi sadece esnafımız için değil, ülke ekonomisinin sürdürülebilirliği açısından da stratejik bir kazanımdır. Başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere, bu sürece katkı sunan tüm kurum ve paydaşlara teşekkür ediyorum. Türkiye'nin üretim gücünün temel taşı olan esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olmaya her zaman edeceğiz."

