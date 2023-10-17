Elektronik perakende şirketleri hakkında soruşturma tamamlandı

Rekabet Kurulu tarafından Media Markt Turkey Ticaret Limited Şirketi, Teknosa İç ve Dış Ticaret AŞ ve Vatan Bilgisayar Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi. Soruşturma sonucunda şirketlerin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal etmedikleri belirlendi.

Rekabet Kurulunca elektronik perakende sektöründe faaliyet gösteren Media Markt Turkey Ticaret Limited Şirketi, Teknosa İç ve Dış Ticaret AŞ ve Vatan Bilgisayar Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı, Rekabet Kurumu 2. Başkanı Ahmet Algan başkanlığında, kurumun merkez binasında yapıldı.

Algan, söz konusu şirketlerin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik soruşturma açıldığını hatırlattı.

Soruşturma heyeti temsilcisi, incelemeler sonucunda elde edilen bulguların ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirildiğini belirterek, anılan kanunu ihlal ettiklerine ilişkin herhangi bir bilgi ve belgeye ulaşılamadığını ve bu nedenle teşebbüsler hakkında idari para cezası verilmesine yer olmadığı kanaat ve sonucuna ulaşıldığını söyledi.

Şirket temsilcileri, heyetin görüşüne katıldıklarını belirterek, sunulan belgelere ilişkin açıklamalarını yaptılar.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak.

Karar, daha erken alınması durumunda, Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.