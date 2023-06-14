Elektronik haberleşme sektörü yatırımları yüzde 42,7 arttı

Türkiye'nin sayısal dönüşümde öncü olabilmesi, bunun ülke refahına yansıtılabilmesi ve kesintisiz iletişim için geçen yıl işletmeciler tarafından yapılan yatırımların tutarı, 2021'e göre yüzde 42,7 artarak 31,1 milyar liraya ulaştı.

Türkiye'nin sayısal dönüşümde öncü olabilmesi, bunun ülke refahına yansıtılabilmesi ve kesintisiz iletişim için geçen yıl işletmeciler tarafından yapılan yatırımların tutarı, 2021'e göre yüzde 42,7 artarak 31,1 milyar liraya ulaştı.

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Pazar Verileri Raporu"ndan yaptığı derlemeye göre, elektronik haberleşme sektörü geniş bant internet merkezli olarak ilerlemesini sürdürüyor.

Hem sabit hem de mobil yüksek hızlı internet talep görmeye devam ederken, bu durum altyapı yatırımlarını tetikliyor, veri hızları ve kullanılan veri miktarları giderek artıyor.

Elektronik haberleşme sektöründeki işletmeciler geçen yılın sonu itibarıyla 130 milyar lirayı aşan net satışa ulaştı. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 41,1 arttı.

Geçen yıl işletmeciler tarafından yapılan yatırımların toplam tutarı da bir önceki yıla göre yüzde 42,7 artarak 21,8 milyar liradan 31,1 milyar liraya ulaştı.

Türk Telekom ve mobil operatörlerin yatırımları ise aynı dönemde yüzde 48,7 yükselerek yaklaşık 22,3 milyar lira oldu. Bunların dışında kalan işletmecilerin yatırım tutarları yaklaşık 8,8 milyar lira olarak hesaplandı.

Mobil abone sayısı 90,3 milyona ulaştı

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hızlı bir gelişim gösteren mobil teknolojilere abonelerin ilgisi sürüyor.

Geçen yılın sonu itibarıyla mobil abone sayısı 90,3 milyona, 4,5G hizmetine abone olanların sayısı ise hizmetin başladığı Nisan 2016'dan itibaren büyük bir hızla artarak 2022 sonunda 82,9 milyona ulaştı.

4,5G'nin yayılımıyla 3G abone sayısı 4 milyon 196 bin 915'e düştü. Mobil teknolojiler, bireylerin haberleşmesinin yanı sıra makinelerin birbiriyle haberleşmesi için de kullanılıyor ve makineler arası iletişim (M2M) olarak ifade edilen bu hizmet, Türkiye'de de giderek büyüyen bir yapıya sahip bulunuyor. 2011'de sadece 1,1 milyon olan M2M abone sayısı 2022 sonu itibarıyla 8,1 milyona yükseldi.

Yeni dönemde internet altyapısının dünya standartlarına uygun şekilde geliştirilmesi için çalışmalara devam edilecek. Bu kapsamda 100 Mbit/saniye internet hizmetinin her eve ulaştırılması hedefleniyor.

5G teknolojisinin de nüfusun tamamını kapsaması sağlanacak. 6G teknolojisine yönelik çalışmalar başlatılacak. Fiber geniş bant abone yoğunluğu uzun vadede tüm Türkiye'yi kapsayacak hale getirilecek.

4,5G hizmetinin çok daha hızlı mobil internetle vatandaşları tanıştırması ve altyapıya yapılan yatırımlarla fibere ulaşımın daha kolay hale gelmesi sayesinde hem mobil hem sabit geniş bant abone sayısı artışını sürdürdü. 2022 yılı sonunda toplam geniş bant abone sayısı 90,6 milyona ulaştı.

Bu alanda yapılan çalışmalarla Türkiye'nin sayısal dönüşümde öncü olabilmesi, bunun ülke refahına yansıtılabilmesi ve kesintisiz iletişim hedefleniyor.