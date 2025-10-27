Elektrikte Spot Piyasada Fiyatlar Artış Gösterdi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 650 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 32,6 artarak 1 milyar 440 milyon 291 bin 495 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00, 09.00 ile 16.00-22.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 650 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 827 lira 12 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 838 lira 9 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 149 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.