Elektrikte Spot Fiyatlar Yükselişte: En Yüksek 3 Bin 400 Lira

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1488 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,1 artarak, 1 milyar 831 milyon 463 bin 983 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 1488 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 762 lira 44 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 758 lira 35 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 380 lira, en düşük 1000 lira olarak kayıtlara geçti.