Elektrikte Spot Fiyatlar Yükselişte: En Yüksek 3 Bin 400 Lira

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yarın için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 3 bin 400 lira, en düşük fiyatı ise 1488 lira 1 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise yüzde 6,1 artarak 1 milyar 831 milyon lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1488 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,1 artarak, 1 milyar 831 milyon 463 bin 983 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 1488 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 762 lira 44 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 758 lira 35 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 380 lira, en düşük 1000 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
İran, İsrail'e ait Hermes 900'ü 8 füzeyle imha etti

Kutusundan yeni çıkan Hermes 900'ü füzelerle paramparça ettiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yarışma programında ahlaki sınırlar zorlandı: Yeni Katılan çift gizli odada ilişkiye girdi

Yarışmacılar gizli odada ilişkiye girdi, seyirciler ayaklandı
İsrailli gazeteciden skandal sözler: Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var

"Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var"
İsrailli 2 bakan birbirine girdi

İran'ın füzeleri kabineyi de vurdu! 2 bakan birbirine girdi
Futbolun seyrini değiştirecek kural ilk kez uygulandı

Futbolun seyrini değiştirecek kural ilk kez uygulandı
'Bu gece sürpriz yaşanacak' diyen İran, saldırıya geçti

"Bu gece sürpriz yaşanacak" diyen İran, saldırıya geçti
İran'ın vurduğu kentte kriz! İsrailliler birbirine girdi

İran'ın vurduğu kentte kriz! İsrailliler birbirine girdi
İsrail-İran savaşında 6. gün! Trump'ın tehdidine Hamaney'den olay yanıt

Trump'ın "Şimdilik öldürmeyeceğiz" tehdidine Hamaney'den olay yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.