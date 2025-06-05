Elektrikte Spot Fiyatlar Yüksek ve Düşük Değerlerle Belirlendi

Elektrikte Spot Fiyatlar Yüksek ve Düşük Değerlerle Belirlendi
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin yarın için en yüksek fiyatı 1996 lira, en düşük fiyatı ise sıfır lira olarak belirlendi. Bugünkü işlem hacmi geçen güne göre yüzde 38,8 oranında düştü.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 1996 lira, en düşük sıfır lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 38,8 azalarak 386 milyon 265 bin 349 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 21.00'de 1996 lira, en düşük saat 09.00 ve 13.00 saatleri arasında sıfır lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 779 lira 94 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 737 lira 31 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 240 lira, en düşük 11 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
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